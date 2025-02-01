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Общество

Корейские студенты приедут учиться в Нижний Новгород

10 февраля 2025 17:59  [96] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Студенты из КНДР могут приехать на учебу в столицу Приволжья. Об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в рамках заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в Нижегородской области также возможно появление других представителей из этого дружественного государства. В том числе, это квалифицированная рабочая сила в сфере строительства, сельского хозяйства.

"В планах это есть. Отмечу, что это важно и необходимо", - добавил Сергей Малов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду для школьников стран БРИКС и СНГ.

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Теги:
Международное сотрудничество МИД
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