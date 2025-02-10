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Происшествия

Контролера газовой службы осудят по делу о взрыве дома на Краснодонцев

10 февраля 2025 19:45  [79] Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении контролера ООО "Городская газовая служба", обвиняемой в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что ее действия привели к взрыву газа в многоквартирном доме №17 на улице Краснодонцев, в результате которого пострадал человек, а здание признали аварийным и подлежащим сносу.  

По данным СУ СКР в Нижегородской области, обвиняемая, вместе с другими сотрудниками компании, в октябре 2019 года организовала работы по диагностике и ремонту газового оборудования в девятиэтажке. Однако "Городская газовая служба" не имела лицензии на проведение таких работ, а привлеченные по договорам подряда специалисты не имели права заниматься ремонтом внутриквартирного газового оборудования.  

В июле 2020 года из-за грубых нарушений правил безопасности при установке газового шланга в одной из квартир произошла утечка газа и его последующее воспламенение.  В результате происшествия житель дома получил травмы средней степени тяжести, а несущие конструкции здания были повреждены настолько серьезно, что дом признали аварийным и подлежащим сносу.  

Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Еще один фигурант также получил правовую оценку.  

Ранее жильцы разрушенного дома обращались за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину. По его поручению им оказали материальную поддержку: часть пострадавших получили компенсации, другие — новые квартиры в новостройке.

Сообщалось, что на снос аварийного дома №17 на Краснодонцев направят 39 млн рублей.

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Теги:
Автозаводский район Взрыв Суды
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