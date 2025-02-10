В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за хамство Политика

В Государственную думу внесен законопроект, который предполагает повышение штрафов для чиновников за грубость и игнорирование обращений граждан. Инициаторами выступили депутаты партии "Новые люди" во главе с Владимиром Плякиным, сообщает 360.ru.

Парламентарий подчеркнул, что должностные лица обязаны работать в интересах общества, оперативно реагировать на запросы граждан и соблюдать нормы уважительного общения. По его мнению, законопроект станет шагом к повышению ответственности чиновников.

Несмотря на отрицательный отзыв правительства, инициатива была вынесена на рассмотрение. Как пояснил Плякин, кабмину не хватило статистических данных и анализа правоприменительной практики, однако это не остановило авторов документа.

Согласно тексту законопроекта, за оскорбление граждан чиновникам грозит штраф от 75 до 100 тысяч рублей. За игнорирование обращений предлагается ввести наказание в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Документ уже направлен на рассмотрение парламента.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить бары и клубы рядом с храмами.