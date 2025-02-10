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Нижегородцам рассказали, как сохранить здоровье сердца

11 февраля 2025 10:00  [126] Общество

Врачи советуют жителям Нижегородской области больше двигаться, контролировать уровень холестерина и регулярно проверять артериальное давление.  

Физическая активность помогает укрепить сердце и сосуды, а снижение стресса уменьшает риск гипертонии. Если давление поднимается выше 140/90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу. Также специалисты рекомендуют начинать проверку холестерина после 30 лет, а уровень сахара в крови – до 50 лет.  

Подробнее о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – в нашей статье.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
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