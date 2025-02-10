Как сохранить здоровье сердца: рекомендации нижегородцам Общество

Забота о здоровье сердца и сосудов — важная часть жизни каждого человека. Простые правила помогут снизить риски заболеваний и укрепить организм.

Больше движения и свежего воздуха

Регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Они помогают:

активизировать кровообращение;

укрепить сердечную мышцу и сосуды;

снизить уровень "вредного" холестерина;

насытить организм кислородом;

нормализовать обмен веществ.

Стресс — враг сердца

Постоянное нервное напряжение негативно сказывается на здоровье. Во время стресса организм вырабатывает адреналин, из-за чего сердце начинает биться чаще, а сосуды сужаются. Это приводит к скачкам артериального давления и ускоренному износу миокарда.

Контроль артериального давления

Повышенное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) повышает риск развития серьезных заболеваний — инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца. Регулярный контроль артериального давления — важная мера профилактики.

Повод измерить давление:

головная боль, головокружение;

шум в ушах;

затрудненное дыхание;

"мушки" перед глазами;

тяжесть или боли в груди.

При повышенном давлении необходима консультация врача, который подберет метод лечения и при необходимости назначит медикаменты.

Регулярные обследования

Людям из группы риска, а также тем, кто регулярно фиксирует скачки давления, важно посещать терапевта и проходить профилактические осмотры.

Уровень холестерина: проверять после 30 лет

Контроль уровня холестерина в крови снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В биохимическом анализе важно обращать внимание на показатели:

- ОХС (общий холестерин);

- ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).

Нормы этих показателей индивидуальны, их лучше уточнить у лечащего врача. Если общий холестерин превышает 8,0 ммоль/л, а ЛПНП — 4,9 ммоль/л, необходимо срочно обратиться к специалисту, независимо от возраста.

Сахар в крови: начинать контролировать до 50 лет

Ежегодный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить развитие диабета и других серьезных заболеваний. В норме показатель (при анализе крови из пальца) должен быть в пределах 3,3–5,5 ммоль/л.

Здоровый образ жизни, внимательное отношение к организму и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.

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