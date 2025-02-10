Как сохранить здоровье сердца: рекомендации нижегородцам

Забота о здоровье сердца и сосудов — важная часть жизни каждого человека. Простые правила помогут снизить риски заболеваний и укрепить организм.
Регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Они помогают:
Постоянное нервное напряжение негативно сказывается на здоровье. Во время стресса организм вырабатывает адреналин, из-за чего сердце начинает биться чаще, а сосуды сужаются. Это приводит к скачкам артериального давления и ускоренному износу миокарда.
Повышенное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) повышает риск развития серьезных заболеваний — инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца. Регулярный контроль артериального давления — важная мера профилактики.
При повышенном давлении необходима консультация врача, который подберет метод лечения и при необходимости назначит медикаменты.
Людям из группы риска, а также тем, кто регулярно фиксирует скачки давления, важно посещать терапевта и проходить профилактические осмотры.
Контроль уровня холестерина в крови снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В биохимическом анализе важно обращать внимание на показатели:
- ОХС (общий холестерин);
- ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).
Нормы этих показателей индивидуальны, их лучше уточнить у лечащего врача. Если общий холестерин превышает 8,0 ммоль/л, а ЛПНП — 4,9 ммоль/л, необходимо срочно обратиться к специалисту, независимо от возраста.
Ежегодный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить развитие диабета и других серьезных заболеваний. В норме показатель (при анализе крови из пальца) должен быть в пределах 3,3–5,5 ммоль/л.
Здоровый образ жизни, внимательное отношение к организму и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.
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