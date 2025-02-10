Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Как сохранить здоровье сердца: рекомендации нижегородцам

11 февраля 2025 09:25  [65] Общество

Забота о здоровье сердца и сосудов — важная часть жизни каждого человека. Простые правила помогут снизить риски заболеваний и укрепить организм.  

Больше движения и свежего воздуха  

Регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Они помогают:  

  • активизировать кровообращение;  
  • укрепить сердечную мышцу и сосуды;  
  • снизить уровень "вредного" холестерина;  
  • насытить организм кислородом;  
  • нормализовать обмен веществ.  

Стресс — враг сердца  

Постоянное нервное напряжение негативно сказывается на здоровье. Во время стресса организм вырабатывает адреналин, из-за чего сердце начинает биться чаще, а сосуды сужаются. Это приводит к скачкам артериального давления и ускоренному износу миокарда.  

Контроль артериального давления  

Повышенное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) повышает риск развития серьезных заболеваний — инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца. Регулярный контроль артериального давления — важная мера профилактики.  

Повод измерить давление:  

  • головная боль, головокружение;  
  • шум в ушах;  
  • затрудненное дыхание;  
  • "мушки" перед глазами;  
  • тяжесть или боли в груди.  

При повышенном давлении необходима консультация врача, который подберет метод лечения и при необходимости назначит медикаменты.  

Регулярные обследования  

Людям из группы риска, а также тем, кто регулярно фиксирует скачки давления, важно посещать терапевта и проходить профилактические осмотры.  

Уровень холестерина: проверять после 30 лет  

Контроль уровня холестерина в крови снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В биохимическом анализе важно обращать внимание на показатели:  

- ОХС (общий холестерин);  

- ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).  

Нормы этих показателей индивидуальны, их лучше уточнить у лечащего врача. Если общий холестерин превышает 8,0 ммоль/л, а ЛПНП — 4,9 ммоль/л, необходимо срочно обратиться к специалисту, независимо от возраста.  

Сахар в крови: начинать контролировать до 50 лет  

Ежегодный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить развитие диабета и других серьезных заболеваний. В норме показатель (при анализе крови из пальца) должен быть в пределах 3,3–5,5 ммоль/л.  

Здоровый образ жизни, внимательное отношение к организму и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.

Ранее нижегородцам рассказали о профилактике онкологии. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 08:37  [1317] Нижегородские патологоанатомы показали, как выглядит сердце после инфаркта
17 января 2025 18:01  [792] 630-граммовый малыш выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph