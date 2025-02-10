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Политика

Утверждены "губернаторские" 15 членов Общественной палаты региона VII созыва

11 февраля 2025 11:36  [113] Политика

И.о. губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев утвердил 15 членов седьмого состава Общественной палаты региона.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", среди новых членов — председатель совета регионального отделения общественной организации "Движение первых" Вячеслав Амосов, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Екатерина Генералова и исполнительный директор "Союза нижегородских строителей" Александр Фадеев.

Из действующего 6-го состава в новом сохранены: председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, директор филиала ВГТРК Назарий Зеленый, гендиректор "Всероссийского объединения специалистов по охране труда" Андрей Колин, председатель НРО ветеранов ВС РФ Алексей Меркурьев, зампред Облсовпрофа Михаил Орлов, шеф-редактор ННТВ Александр Резонтов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, президент ННГУ Роман Стронгин, директор православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия Евгений Худин, председатель совета НАПП Валерий Цыбанев и главврач Центра медицинской профилактики ГАЗа Валентина Цывова.

Полномочия шестого состава Общественной палаты истекают 16 марта.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижегородской области подписала соглашения с политическими партиями о наблюдении за голосованием на выборах.

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Теги:
Общественная палата
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