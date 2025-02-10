АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей Культура и отдых

В Нижегородской области запустили первый Всероссийский конкурс "Хохлома", который объединит творческие проекты, раскрывающие хохломскую роспись как важную часть национальной культуры. Участники представят работы, демонстрирующие, как традиционный промысел может найти новое воплощение в различных художественных формах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион является центром народных художественных промыслов, и важно не только сохранить традиции, но и сделать их востребованными в современном мире. По его словам, конкурс позволит увидеть неожиданные интерпретации хохломы – в музыке, анимации, играх и других креативных направлениях. Лучшие проекты, отобранные совместно с экспертами индустрии, будут реализованы.

Организатором "Хохлома. Конкурс 2025" выступает АНО "Хохлома" при поддержке правительства региона. Призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Конкурс включает восемь направлений: мода, текстиль, анимация, графика, музыка, паблик-арт, игра и мебель. Жюри выберет по три победителя в каждой номинации, а попечительский совет порекомендует к реализации по одной работе из каждой категории.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что интерес к региону со стороны туристов растет. Для продвижения культурного наследия власти проводят фестивали, форумы и конкурсы, чтобы привлекать гостей к местам традиционного бытования народных промыслов. Это направление входит в задачи национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Как сообщила куратор конкурса, продюсер и архитектор выставочных пространств Катя Бочавар, прием заявок стартовал 11 февраля и продлится до 20 мая. Подать заявку могут граждане России от 18 лет, зарегистрированные на территории страны. Итоги подведут в конце июня. По словам куратора, конкурс станет платформой для исследования хохломы и ее влияния на различные художественные дисциплины.

Напомним, хохломская роспись зародилась более 365 лет назад в Семёновском округе Нижегородской области, а наибольшую популярность приобрела во второй половине XIX века. Сегодня выпуском продукции занимается фабрика "Хохломская роспись", работающая с 1960 года. В декабре 2023 года предприятие перешло в ведение регионального правительства. Для популяризации промысла была создана АНО "Хохлома", которая реализует проекты, продвигающие хохломскую роспись в различных сферах жизни.