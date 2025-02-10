Инвесторов ищут для строительства второй немецкой деревни под Нижним Новгородом Общество

В селе Арманиха Дальнеконстантиновского округа в 2025 году начнется строительство немецкой деревни. Проект включает жилые дома, пансионат для пожилых, профилакторий и SPA. Подробности ИА "Время Н" рассказал руководитель проекта "Немецкая Слобода" Ойген Михель.

На данный момент будущие переселенцы уже выкупили 15 участков из 57 доступных, за четыре внесены предоплаты, а еще три находятся в резерве. Сейчас ведутся подготовительные работы: разрабатывается генеральный план, планируется строительство технических дорог и коммуникаций. Пока территория представляет собой чистое поле.

Для строительства таунхаусов застройщика уже удалось найти. Такой формат жилья особенно востребован у пенсионеров, которым сложно обслуживать частные дома.

Параллельно ведутся переговоры о строительстве входной группы. На первых этажах разместятся магазины и кафе, а на втором – квартиры.

"Сейчас мы активно ищем инвесторов, поскольку еще предстоит решить много вопросов", – отметил Ойген Михель.

Тем временем, проектировщики занимаются визуализацией таунхаусов и входной группы, чтобы у потенциальных переселенцев сложилось четкое представление о будущем жилье.

Напомним, что это будет вторая немецкая деревня в регионе. Строительство первого поселения началось еще в 2023 году.