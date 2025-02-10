Водительские чаты для экстренных сообщений появились на госуслугах Общество

Фото: Минцифры РФ

На портале "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги Авто" запущен новый сервис, позволяющий водителям быстро связаться с владельцем автомобиля в случае необходимости. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Теперь пользователи могут отправлять анонимные сообщения, если, например, машина блокирует проезд, у нее открыто окно, включены фары или срабатывает сигнализация. Вся информация передается без указания личных данных отправителя и получателя, однако в сообщении указывается геопозиция, чтобы автовладелец мог убедиться, что речь идет именно о его транспортном средстве.

Отправить уведомление может любой зарегистрированный пользователь "Госуслуг", зная номер автомобиля. Однако получить сообщение смогут только те владельцы, которые добавили данные о своем транспортном средстве в личный кабинет.

В чатах предусмотрен ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации. Среди них: "Авто блокирует проезд", "Произошло ДТП", "Авто эвакуируют", "Срабатывает сигнализация", "Включены фары", "Открыто окно", "Спущено колесо". Водитель может ответить фразами "Спасибо", "Уже выхожу", "Выйду через 5 минут", "Выйду через 10 минут".

Обмен номерами телефонов в чате возможен только в случае ДТП или необходимости срочно освободить проезд. При этом на один автомобиль можно запустить чат не чаще одного раза в сутки, а всего пользователю доступно не более пяти сообщений в день.

Развитие цифровых сервисов на "Госуслугах" реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который является правопреемником проекта "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что на госуслугах в Нижегородской области запустили сервисы "жизненные ситуации".