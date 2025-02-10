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"Кабинет родителя" обновлен в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области"

12 февраля 2025 16:37  [96] Общество

«Кабинет родителя» обновлен в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области».

«Карта школьника» используется в 94 школах Нижнего Новгорода, то есть в 61% учебных заведений города. В последней версии приложения в личном кабинете родителя можно увидеть информацию о времени, когда школьник пришел в учебное заведение и когда ушел оттуда, а также данные о питании в школьной столовой.

Все новые функции станут доступны пользователям при условии, что ребенок внесен в профиль родителя на «Госуслугах», и используется «Карта школьника» без банковского приложения (с функционалом транспортной карты.).

После обновления в личном кабинете родителя отразится лицевой счет, перечень блюд и сумма списания за питание.

Более подробная информация — на портале проекта или в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на платформах Android и iOS, в магазинах приложений AppStore, Google Play, RuStore.

Напомним, что развитие цифровых услуг способствует решению задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года. «Экономика данных» является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика».

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Теги:
Нацпроект цифровизация
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