Нижегородец предлагает услуги "любовника" на День святого Валентина Экономика

Фото: pixabay.com

В преддверии Дня святого Валентина в интернете появилось необычное объявление. Житель Нижнего Новгорода предлагает свои услуги в качестве "любовника" для одиноких женщин.

Автор объявления обещает сделать 14 февраля особенным, намекая на возможность "стать тем самым мужчиной", который вызовет зависть в соцсетях. За такую "услугу" он просит от 500 рублей. Кроме того, в шуточной форме он заявляет, что готов устранить засор за 1000 рублей.

Необычное предложение вызвало оживленное обсуждение в сети. Одни пользователи считают его юмористической акцией, другие — нестандартным способом подработки в праздник всех влюбленных.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут купить часы "серьезного человека" за 10 млн рублей.