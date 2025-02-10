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Общество

Движение четырех троллейбусных маршрутов восстановили в Нижнем Новгороде

12 февраля 2025 10:23  [144] Общество

В Нижнем Новгороде возобновлена работа троллейбусов №5, №10, №15 и №25, которые временно не выходили на линию из-за обесточивания контактной сети. Об этом сообщили в ЦРТС.  

Сбой произошел на участке Сормовское шоссе – Московский вокзал – Гордеевский путепровод. Из-за проблем с электроснабжением движение было приостановлено, однако специалисты оперативно устранили неисправность, и троллейбусы снова курсируют по своим маршрутам.  

Ранее также стало известно, что нижегородская канатная дорога приостановит работу с 10 апреля.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус ЦРТС
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