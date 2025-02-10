Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля Общество

С 10 по 30 апреля движение на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, будет временно приостановлено. Причина – замена кабинок в рамках модернизации объекта. Информация об этом появилась на сайте воздушной переправы.

Пассажирам, пользующимся проездными билетами, стоит заранее рассчитать срок их действия, чтобы успеть использовать поездки до начала ремонта. Так, билет на 10 поездок действует 20 дней, на 20 поездок – 40 дней, а проездные на 30 и 48 поездок можно использовать в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что после завершения модернизации пассажиропоток на канатной дороге увеличится в два раза.