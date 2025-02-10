Аукцион на строительство перехода для школы №168 в Нижнем Новгороде не состоялся Общество

Торги по устройству перехода между старым и новым корпусами школы №168 имени И.И. Лабузы в Нижнем Новгороде признаны несостоявшимися. Согласно данным сайта госзакупок, на аукцион не поступило ни одной заявки.

Заказчиком выступало муниципальное учреждение "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода", объявившее аукцион в начале февраля. Начальная стоимость контракта составляла 12,94 млн рублей. Согласно условиям, строительство перехода должно было быть завершено к 30 сентября 2025 года, однако авансовая оплата не предусматривалась.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы на улице Путейской начали возводить еще в 2017 году, но из-за смены проектировщиков и подрядчиков строительство затянулось. Учебное заведение смогли открыть только в сентябре 2023 года.