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Общество

Нижегородский проект "Уроки с путешествием" предложили включить в стратегию образования

12 февраля 2025 12:10  [100] Общество

Фото: министерство образования Нижегородской области

В Госдуме предложили использовать опыт Нижегородской области в сфере патриотического воспитания при разработке Стратегии развития образования в России. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.  

Она подчеркнула, что в будущей стратегии особое внимание должно быть уделено воспитательной работе, в том числе патриотическому воспитанию детей и молодежи. По ее словам, важно, чтобы оно начиналось с раннего возраста и охватывало не только школы, вузы и техникумы, но и детские сады.  

"Любить Россию можно, только когда ты ее видел. Очень важно, чтобы патриотические программы были направлены именно на это. Обмен школьниками между регионами помогает детям лучше узнать свою страну. Уже есть успешные примеры, например, межрегиональный проект Нижегородской и Волгоградской областей, который стоит вывести на федеральный уровень", — заявила Лантратова.  

Речь идет о туристско-образовательной программе "Уроки с путешествием", реализуемой с 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект был поддержан губернаторами Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.  

Благодаря программе десятиклассники из Нижнего Новгорода и Волгограда бесплатно отправляются в железнодорожные путешествия. В 2025 году, в честь 80-летия Победы, особый акцент сделан на изучении истории Великой Отечественной войны. Нижегородские школьники посещают Волгоград, где знакомятся с ключевыми событиями Сталинградской битвы, а волгоградские ученики приезжают в Нижний Новгород, чтобы узнать, как город внес вклад в Победу и почему был удостоен звания "Город трудовой доблести". 

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Теги:
Глеб Никитин Госдума Образование
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