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Нижегородцам рассказали, как правильно вывозить строительный мусор

12 февраля 2025 12:33  [110] Общество

Фото: Александр Воложанин

Ремонт, замена мебели или бытовой техники — рано или поздно с этим сталкивается каждый. Однако избавиться от ненужных вещей не так просто. Выбрасывать их в обычные контейнеры запрещено, а оставлять на улице грозит штрафом. 360.ru выяснил, как правильно утилизировать крупногабаритный и строительный мусор, чтобы не нарушить закон.  

Что относится к крупногабаритному мусору  

Крупногабаритными отходами считаются предметы, которые не помещаются в стандартные контейнеры для бытового мусора. Закон устанавливает четкие параметры: если высота, ширина или длина вещи превышает 50 см, она попадает в эту категорию.  

Среди таких отходов:  

- старая мебель (диваны, шкафы, столы, стулья);  
- бытовая техника (холодильники, стиральные машины, телевизоры);  
- напольные покрытия, обои, линолеум;  
- сантехника (ванны, унитазы, душевые кабины);  
- спортивный инвентарь, зеркала.  

Крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО, так как он может повредить прессующий механизм мусоровоза. Оставлять такие вещи возле контейнерной площадки тоже запрещено — это будет считаться стихийной свалкой, за которую предусмотрена административная ответственность.  

Что относится к строительному мусору  

Строительный мусор — это отходы, появляющиеся в процессе ремонта и демонтажных работ. К нему относятся:  

- бетонные и железобетонные обломки, кирпичный лом;  
- остатки цемента, штукатурки, плиточного клея;  
- гипсокартон, черепица, трубы, радиаторы;  
- оконные рамы, дверные коробки, косяки.  

Эти отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры или оставлять возле них. Коммунальные службы их не убирают, а владельцу грозит штраф.  

Как правильно утилизировать крупногабаритный и строительный мусор  

Для крупногабаритных отходов предназначены специальные бункеры, установленные возле контейнерных площадок. Они отличаются от обычных мусорных баков увеличенным объемом и конструкцией, позволяющей безопасно перевозить содержимое. Перед утилизацией мебель или бытовую технику рекомендуется разобрать, чтобы максимально использовать пространство бункера.  

В случае отсутствия бункера жильцы могут обратиться в городскую службу вывоза крупногабаритных отходов. В некоторых регионах такие услуги предоставляют бесплатно — например, если речь идет о старой технике или металле. Вывоз мебели и электроники, как правило, платный.  

Также можно договориться с управляющей компанией — плата за вывоз мусора уже включена в тариф ЖКХ. Еще один вариант — передать ненужные вещи специализированным фирмам по утилизации или выставить на продажу через доски объявлений.  

Отметим, что строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их нельзя складировать в бункерах для крупногабаритного мусора. Для их вывоза придется обратиться к частным компаниям, имеющим лицензию на утилизацию стройматериалов. Контакты таких организаций можно найти в интернете или уточнить у управляющей компании.  

Если ремонт выполняет подрядная фирма, в договоре можно заранее прописать обязательство по вывозу мусора. Это избавит от дополнительных хлопот.  

Кстати, некоторые отходы, такие как песок, кирпичный бой, бетонные обломки, можно продать. Существуют компании, которые закупают строительный мусор для повторного использования. Это не только помогает избавиться от ненужного материала, но и позволяет компенсировать часть расходов на ремонт.

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Теги:
Отходы ТБО Экология
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