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Общество

Нижегородского регоператора осудили за нарушении экологических требований на Богородском полигоне

20 декабря 2024 14:02  [118] Общество

Фото: Росприроднадзор

Суд признал нижегородского регоператора виновным за нарушении экологических требований на Богородском полигоне твердых коммунальных отходов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ходе проверки мусорного полигона регоператора ООО "ОРБ Нижний" в октябре 2024 года инспекторы Росприроднадзора обнаружили ряд нарушений. В частности, было установлено, что фильтрат растекается самотеком в понижения рельефа и накапливается в обводной канаве на грунте вне установленных мест для накопления отходов в отсутствие водонепроницаемого покрытия.

При этом существует риск переполнения обводной канавы и растекания фильтрата за границы полигона в лес, что несет угрозу причинения вреда окружающей среде

Во время проведения осмотра объекта на нем работала тяжелая техника, которая планировала тело полигона и его склоны с северной стороны участка привозным грунтом. Территория за периметром, где до этого фиксировались следы растекания фильтрата, также спланирована свежим грунтом.

По проекту на полигоне предусмотрено устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрата в накопительную емкость. Однако на Богородском полигоне требования законодательства не соблюдены. С таким выводом Росприроднадзора согласился и суд.

Регоператор признан виновным в несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. ООО "ОРБ Нижний" оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября. Возгорание было локализовано 30 сентября.

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Теги:
ТКО Экология
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