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Общество

Молекулярно-генетическая лаборатория ПИМУ прошла аккредитацию

13 февраля 2025 07:00  [161] Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Лаборатория молекулярно-генетической экспертизы, созданная на базе Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород), получила официальную аккредитацию в национальной системе по стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Это первое подобное учреждение в России, получившее право проводить исследования сельскохозяйственного назначения для внутреннего рынка и торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Ректор медуниверситета Николай Карякин подчеркнул, что работа лаборатории имеет важное значение для животноводства и продовольственной безопасности. Она позволит исключить из селекционного процесса животных с генетическими заболеваниями и отбирать наиболее продуктивные породы, что позитивно скажется на развитии отрасли и качестве продукции.  

Кроме того, Карякин отметил, что сочетание медицинских и аграрных биотехнологий – это успешная мировая практика, уже реализуемая во многих зарубежных университетах.  

"Мы разрабатываем биотехнологии, которые применимы как в здравоохранении, так и в сельском хозяйстве. Эти направления взаимосвязаны: качество питания напрямую влияет на здоровье человека", – пояснил ректор.  

Лаборатория соответствует требованиям Положения о молекулярно-генетической экспертизе племенной продукции в странах ЕАЭС. Это значит, что российские специалисты теперь могут контролировать качество импортируемых в страну животных, а также расширять экспортные возможности отечественных производителей.  

Помимо молекулярно-генетических исследований, на базе лаборатории ведется работа над новыми методами ветеринарной диагностики, разработкой кормов и добавок, технологиями снижения негативного влияния химикатов на окружающую среду и здоровье населения.  

Руководитель Центра медицинских и агробиотехнологий ПИМУ Елена Дабахова рассказала о ключевых проектах лаборатории.  

"В регионах России уже применяются наши разработки, например, тест-система для диагностики лейкоза у коров. Также ведется работа над инновационной белковой кормовой добавкой. Оба проекта реализованы при поддержке научно-образовательного центра "Нижегородский НОЦ". Благодаря такой лаборатории мы продолжаем сотрудничество с профильным министерством в рамках регионального проекта по паспортизации крупного рогатого скота", – отметила Дабахова.  

Молекулярно-генетическая лаборатория была открыта в 2023 году в рамках программы "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".

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Теги:
Исследование Наука ПИМУ
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