11 случаев менингита зарегистрировано в Нижегородской области за год

В Нижегородской области в 2024 году зарегистрировали 11 случаев менингококковой инфекции. Об этом 12 февраля на пресс-конференции в НОИЦ рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
По сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 22 случая заражения, число заболевших снизилось. Однако циркуляция возбудителя инфекции в регионе продолжается.
"Выделить группу риска невозможно — заболеть может любой. При этом особое внимание стоит уделить маленьким детям, так как чаще всего они заражаются от взрослых", — отметила Садыкова.
Напомним, что вакцинация от менингита доступна в регионе, но не включена в национальный календарь профилактических прививок. Специалисты рекомендуют делать прививку как детям, так и взрослым.
Ранее сообщалось, что в регионе зафиксированы тяжелые случаи заболевания менингитом.
Также мы рассказывали, что с начала 2025 года в Нижегородской области 13 человек заболели гепатитом А.
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