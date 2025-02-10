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Магнитные бури накроют Нижний Новгород до 20 февраля

12 февраля 2025 15:00  [139] Общество

Фото: pixabay.com

Жителей Нижнего Новгорода ждет продолжительный период геомагнитных бурь, который ослабнет лишь к 20 февраля. По данным my-calend.ru, ближайшие дни останутся неспокойными.  

Самые сложные даты — 14 и 15 февраля, когда активность достигнет четырех баллов (красная зона).  

С 16 по 19 февраля магнитные возмущения ослабнут до трех баллов, но все еще останутся в алой зоне.  

Облегчение наступит 20 февраля, когда показатели снизятся до двух баллов. Спокойный период продлится неделю, но уже 27 и 28 февраля возможны новые всплески — до трех и пяти баллов.  

Метеочувствительным людям рекомендуется избегать перегрузок, следить за самочувствием и больше отдыхать.

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Теги:
Астрономия Здоровье Погода
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