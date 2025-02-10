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Общество

Российские ученые разрабатывают мРНК-вакцину для лечения рака 

12 февраля 2025 16:09  [44] Общество

Фото: Александр Воложанин

Через 2,5 года в России может появиться принципиально новый препарат для лечения онкологических заболеваний. Это мРНК-вакцина, которая уже прошла доклинические испытания и готовится к тестированию на добровольцах, пишет 360.ru.

Разработкой занимаются ученые трех ведущих научных центров: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, подобные технологии сильно продвинулись после появления мРНК-вакцин против COVID-19.  

Принцип работы препарата основан на анализе генома опухоли. У пациента берут образец новообразования, определяют его уникальные мутации и создают индивидуальную мРНК-вакцину, которая помогает иммунной системе нацелиться именно на измененные клетки. Это делает лечение персонализированным и точечным.  

Важно понимать, что новая вакцина не предназначена для профилактики. В отличие от классических прививок, она не предотвращает заболевание, а помогает организму бороться с уже существующей опухолью. Фактически, это инструмент иммунотерапии, который может усилить защитные силы организма и повысить шансы на успешное лечение.  

Перед тем как препарат выйдет на рынок, его протестируют на токсичность и безопасность. Если испытания подтвердят эффективность, мРНК-вакцина будет предоставляться пациентам бесплатно.

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Теги:
Вакцинация Наука онкология
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