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Бизнес

Нижегородских предпринимателей пригласили на вебинар "Час с торговым представителем РФ в Республике Киргизия"

12 февраля 2025 16:41  [81] Бизнес

Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре (18+) «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Киргизия». Торговым представителем является Айнур Саманов.

Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Региональные предприятия поставляют в страну фармацевтическую и печатную продукцию, стекло, древесину, пластмассы, химические продукты, жиры и масла животного и растительного происхождения, изделия из черных металлов. Участники вебинара смогут получить полезную информацию о том, как расширить сотрудничество с местными организациями и выйти на этот рынок», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Товарооборот Нижегородской области с Республикой Киргизия за минувший год увеличился более чем на 50% по сравнению с 2023 годом.

Вебинар состоится 27 февраля в 11:00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 24 февраля заполнить заявку. Подробности – на портале «Мой бизнес»: https://мойбизнес52.рф/events/vebinar-tsentra-podderzhki-eksporta-nizhegorodskoy-oblasti-chas-s-torgovym-predstavitelem-rf-v-kirgi/.

Напомним, также до 17 февраля открыта регистрация на участие в вебинаре «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Таджикистан»: https://мойбизнес52.рф/events/vebinar-tsentra-podderzhki-eksporta-nizhegorodskoy-oblasti-chas-s-torgovym-predstavitelem-rf-v-respu/.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе, по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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Теги:
Международное сотрудничество Нацпроект Предприниматели
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