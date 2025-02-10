"Единая Россия" внесла предложения в Стратегию развития образования Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» призывает к широкой дискуссии по вопросу разработки Стратегии развития образования. С инициативой запуска обсуждения выступил секретарь Генсовета Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке.

«Все наши граждане так или иначе участвуют в процессе образования и обучения. Поэтому для «Единой России» важно провести анализ и широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета. Необходимо сбалансировать возможности государства, экспертные прогнозы и учесть мнение наших граждан», - заявил Владимир Якушев.

По его мнению, при подготовке документа особое внимание требуется уделить ряду направлений. В первую очередь, содержанию образования и его инфраструктуре, а также образовательным стандартам и уровню учебной нагрузки.

«Эти вопросы очень волнуют учеников и их родителей. Люди жалуются на растущее число обязательных предметов, большие объемы домашних заданий, с которыми школьники не способны справиться без помощи взрослых. В Стратегии должны быть предложены такие решения этих вопросов, которые, с одной стороны, будут отвечать на запрос о снижении нагрузки на школьников. А с другой – обеспечивать современный уровень знаний и компетенций учащихся и выпускников», - уверен секретарь Генсовета партии.

Развитие инфраструктуры прямо связано с содержанием образования: она должна обеспечивать потребности современного учебного процесса.

«Мы немало сделали для приведения в порядок инфраструктуры образования, материально и технически переоснастили наши учебные заведения. Важно продолжать эту работу, чтобы учебная дошкольная, школьная и университетская среда соответствовали всем современным стандартам. Наше видение того, как это обеспечить, должно быть отражено в Стратегии», - считает Владимир Якушев.

Не менее важно представить в документе конкретные инициативы по созданию условий труда для учителей, при которых они смогут полностью посвятить себя детям.

«Это значит – реально разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур. Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьезной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство», - указал секретарь Генсовета партии.

Иная ситуация в высшем образовании. Здесь острой проблемой является разрыв уровня оплаты труда преподавательского состава и руководства вузов. Для ее решения, отметил Владимир Якушев, необходимо привести вознаграждение за труд в соответствие со вкладом в процесс обучения и, возможно, сделать наличие справедливой системы оплаты труда одним из критериев оценки эффективности работы руководства вузов.

Помимо этого, Стратегия должна отвечать на вопросы пространственной специализации и организации учебных заведений. Целесообразно развивать такие учебные специальности в региональных вузах, которые наиболее востребованы работодателями в конкретных территориях.

Владимир Якушев напомнил, что по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и решению XXII Съезда «Единой России» предстоит сформировать прозрачный и понятный рейтинг качества образования вузов и учреждений среднего профессионального образования. Эта инициатива также должна войти в Стратегию.

Помимо этого, в документе должны содержаться инициативы и понятные ориентиры по работе с талантливой молодежью. Такие наработки есть у образовательного центра «Сириус».

«При реализации народной программы «Единая Россия» уже распространила опыт «Сириуса» на регионы нашей страны. Считаю важным отразить позитивный опыт работы партии в Стратегии», - отметил секретарь Генсовета.

Еще одно предложение – закрепить полномочия между федерацией и регионами в сфере образования. По мнению Владимира Якушева, тогда губернаторы смогут более эффективно планировать развитие образования в регионе – в соответствии с потребностями и возможностями местной экономики. Это особенно важно для среднего профессионального образования.

«Важный вопрос, на который в Стратегии должен быть дан однозначный ответ, - это способ государственной итоговой аттестация для тех, кто закончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня – совершенно незаслуженно – приобретает политическое звучание. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему. Либо отказываемся от него. И тогда в Стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. А также – поступления в вузы», - заключил секретарь Генсовета.

В основе предложений партии лежит, в том числе, анализ обращений жителей регионов и обратная связь по вопросам образования, полученная через общественные приемные партии и штабы общественной поддержки, первичные отделения и муниципальных депутатов.

В свою очередь глава комиссии Генсовета «Единой России», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва отметила, что в основе Стратегии развития образования должны быть вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

«Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели трансформацию этого вызова в действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом. Только это обеспечит гармоничное развитие нашей молодёжи, а также мировоззренческое и технологическое лидерство России», - сказала она.

Замминистра просвещения Ирина Шварцман заявила, что Минпросвещения возьмет в работу все предложения «Единой России» и учтет их при разработке Стратегии развития образования.

Как отметила координатор федерального проекта «Новая школа» в Нижегородской области Маргарита Банникова, создание Стратегии развития образования до 2040 года - это важнейший шаг в формировании будущего нашей страны.

«Образование является основой для развития общества, экономики и инноваций. Фокус-группы, которые уже прошли, показали, насколько важно объединить усилия экспертов, педагогов, родителей и учеников для выработки четкого видения и конкретных мер. Мы должны создать условия, при которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, а система образования будет отвечать вызовам современности и будущего. Стратегия 2040 - это не просто документ, это дорожная карта для построения образовательной системы, которая станет локомотивом прогресса и благополучия Нижегородской области и всей России», - сказала региональный координатор партпроекта.