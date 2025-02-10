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Политика

Путин и Трамп провели первый за годы разговор: что это значит для мира

13 февраля 2025 07:38  [157] Политика

Фото: pixabay.com

Лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – впервые за несколько лет провели телефонные переговоры. Этот диалог может стать отправной точкой для восстановления российско-американских отношений, прерванных при предыдущей администрации США. 360.ru выяснил, какие последствия это повлечет, в том числе для конфликта на Украине. 

Новый этап в отношениях России и США  

Разговор между Путиным и Трампом – это важный шаг к нормализации диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, отметил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.  

"США и Россия долгое время вообще не общались на уровне глав государств или даже глав МИД. Это создавало опасную ситуацию", – подчеркнул эксперт.

По его словам, возобновление контактов – значимый прорыв. Более того, стороны договорились о дальнейшем продолжении переговоров на высшем уровне.  

"Это не разовый разговор. Начинается серия встреч и обсуждений, причем не только в формате телефонных звонков. Вероятно, последуют и очные переговоры. В этом контексте особенно интересно приглашение Трампа посетить Москву", – добавил политолог.  

Украинский вопрос в центре внимания  

Одна из ключевых тем разговора – конфликт на Украине. Оба лидера согласились с необходимостью его скорейшего урегулирования мирным путем.  

"Путин четко обозначил, что для этого нужно устранить первопричины конфликта", – пояснил Станкевич.  

При этом президент Украины Владимир Зеленский узнает о результатах переговоров уже постфактум. В ближайшее время он отправится в Мюнхен, где встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.  

Однако, как отметил политолог, серьезные переговоры с Зеленским сейчас нецелесообразны.  

"Вопрос его легитимности остается спорным, а США настаивают на проведении выборов в этом году. Поэтому в Мюнхене речь пойдет скорее не о переговорах, а о настойчивых рекомендациях со стороны американцев", – подчеркнул эксперт.  

На завершающем этапе переговоров важную роль может сыграть ООН. Когда стороны конфликта согласуют условия мирного договора, США поддержат его, а Совет Безопасности ООН может закрепить соглашение международной резолюцией.  

Другие темы беседы президентов  

Помимо Украины, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В этом регионе ключевую роль играют США, а Россия готова содействовать дипломатическим процессам.  

Отдельное внимание уделили ядерной программе Ирана. У США нет прямого диалога с Тегераном, в то время как Москва поддерживает достаточно тесные отношения с иранскими властями.  

"В данном вопросе Россия может сыграть решающую роль, помогая находить компромиссные решения", – отметил Станкевич.  

Таким образом, переговоры Путина и Трампа обозначили баланс в российско-американском взаимодействии: в одних вопросах активнее участвуют США, в других – Россия.  

"Важно, что стороны признали необходимость налаживания прямого сотрудничества", – резюмировал аналитик.

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Теги:
Владимир Путин Международное сотрудничество СВО
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