Путин и Трамп провели первый за годы разговор: что это значит для мира Политика

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Лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – впервые за несколько лет провели телефонные переговоры. Этот диалог может стать отправной точкой для восстановления российско-американских отношений, прерванных при предыдущей администрации США. 360.ru выяснил, какие последствия это повлечет, в том числе для конфликта на Украине.

Новый этап в отношениях России и США

Разговор между Путиным и Трампом – это важный шаг к нормализации диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, отметил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

"США и Россия долгое время вообще не общались на уровне глав государств или даже глав МИД. Это создавало опасную ситуацию", – подчеркнул эксперт.

По его словам, возобновление контактов – значимый прорыв. Более того, стороны договорились о дальнейшем продолжении переговоров на высшем уровне.

"Это не разовый разговор. Начинается серия встреч и обсуждений, причем не только в формате телефонных звонков. Вероятно, последуют и очные переговоры. В этом контексте особенно интересно приглашение Трампа посетить Москву", – добавил политолог.

Украинский вопрос в центре внимания

Одна из ключевых тем разговора – конфликт на Украине. Оба лидера согласились с необходимостью его скорейшего урегулирования мирным путем.

"Путин четко обозначил, что для этого нужно устранить первопричины конфликта", – пояснил Станкевич.

При этом президент Украины Владимир Зеленский узнает о результатах переговоров уже постфактум. В ближайшее время он отправится в Мюнхен, где встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Однако, как отметил политолог, серьезные переговоры с Зеленским сейчас нецелесообразны.

"Вопрос его легитимности остается спорным, а США настаивают на проведении выборов в этом году. Поэтому в Мюнхене речь пойдет скорее не о переговорах, а о настойчивых рекомендациях со стороны американцев", – подчеркнул эксперт.

На завершающем этапе переговоров важную роль может сыграть ООН. Когда стороны конфликта согласуют условия мирного договора, США поддержат его, а Совет Безопасности ООН может закрепить соглашение международной резолюцией.

Другие темы беседы президентов

Помимо Украины, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В этом регионе ключевую роль играют США, а Россия готова содействовать дипломатическим процессам.

Отдельное внимание уделили ядерной программе Ирана. У США нет прямого диалога с Тегераном, в то время как Москва поддерживает достаточно тесные отношения с иранскими властями.

"В данном вопросе Россия может сыграть решающую роль, помогая находить компромиссные решения", – отметил Станкевич.

Таким образом, переговоры Путина и Трампа обозначили баланс в российско-американском взаимодействии: в одних вопросах активнее участвуют США, в других – Россия.

"Важно, что стороны признали необходимость налаживания прямого сотрудничества", – резюмировал аналитик.