Нижний Новгород получит 150 тысяч тюльпанов из Владимирской области к 8 Марта Общество

Фото: Александр Воложанин

К Международному женскому дню в Нижегородскую область поступит от 150 до 160 тысяч тюльпанов. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в агрокомбинате "Горьковский".

Как пояснили на предприятии, сам агрокомбинат больше не выращивает эти цветы на своих полях. В 2023 году здесь приняли решение отказаться от посадки тюльпанов из-за резкого удорожания луковиц.

Тем не менее, "Горьковский" продолжает обеспечивать нижегородцев праздничными цветами, закупая их у проверенного поставщика – "Владимирского тепличного комбината". Это предприятие ежегодно производит до 2 миллионов луковиц тюльпанов.

После закупки цветы поступят к более мелким оптовикам, а затем окажутся в магазинах, цветочных киосках и торговых сетях по всему региону.