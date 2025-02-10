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Общество

Кравцов отметил Нижегородскую область среди лидеров по модернизации школ

13 февраля 2025 12:49  [101] Общество

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил Нижегородскую область в числе лучших по выполнению программы модернизации образовательной инфраструктуры. Об этом он заявил на заседании штаба "Единой России" по капитальному ремонту и строительству образовательных объектов.  

Глава ведомства поблагодарил регионы, которые выполнили свои обязательства в рамках президентской программы, и предложил организовать их кураторство над территориями, испытывающими сложности.  

"Отмечу Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, Чеченскую Республику, Краснодарский край, Нижегородскую область, Дагестан, Белгородскую область", — заявил Кравцов.  

В то же время секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил, что 38 регионов были вынуждены согласовать перенос сроков по строительству и капитальному ремонту школ в 2024 году. Наибольшее число таких объектов оказалось в Кировской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, Хабаровском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

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Теги:
Единая Россия Образование Правительство Нижегородской области
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