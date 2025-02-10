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Происшествия

Адвокат осужденного нижегородского охранника добивается пересмотра приговора

13 февраля 2025 15:30  [117] Происшествия

Защита 70-летнего нижегородца Павла Ч., получившего 5,5 года за убийство, подала апелляцию на приговор. Информация о принятии жалобы к рассмотрению появилась на сайте Балахнинского горсуда.  

Приговор, вынесенный 6 февраля, вызвал недовольство родственников осужденного и поддержку со стороны общественности. Павел Ч. оказался на скамье подсудимых после инцидента в загородном клубе, где он, будучи охранником, случайно убил агрессивного посетителя.  

После суда с его гражданской женой Светланой связались московские адвокаты и следователи. Также на ситуацию обратил внимание лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик пообещал предоставить Павлу квалифицированного защитника и добиваться пересмотра дела в вышестоящих судах, включая Верховный. Еще он намерен направить запрос в Генпрокуратуру для проверки позиции государственного обвинения.  

Запрос в Генеральную прокуратуру с требованием пересмотреть приговор направил и депутат Госдумы Михаил Делягин. Он попросил проверить, насколько оправданно и законно решение суда. 

Апелляционный процесс пока не имеет точных сроков, но защита рассчитывает добиться смягчения или отмены приговора.

Недавно выяснилось, что жители Большого Козина не раз обращались в полицию с жалобами на мужчину, случайно убитого охранником Павлом Ч. Однако, с их слов, реакции со стороны правоохранителей не последовало.

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Теги:
Приговор Суды
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