Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 февраля 2025 17:30  [88] Нижегородец Илья Спиченков вручил Филиппу Киркорову его портрет
13 февраля 2025 13:00  [187] Музей Городецкой росписи может появиться в Нижегородской области
13 февраля 2025 11:18  [180] Образовательный проект по медиаискусству стартует в Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 16:50  [283] Заповедные кварталы проведут цикл экскурсий и встреч о старом Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 13:00  [328] Путин наградил сотрудников нижегородских предприятий НХП
12 февраля 2025 10:10  [284] Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде
11 февраля 2025 13:35  [311] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
10 февраля 2025 19:42  [481] "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:05  [488] Актрису нижегородского ТЮЗа Елену Новикову похоронят 11 февраля
10 февраля 2025 18:07  [274] Более 200 нижегородцев посетили научные кинопоказы в центре культуры "Рекорд"
Культура и отдых

Нижегородец Илья Спиченков вручил Филиппу Киркорову его портрет

13 февраля 2025 17:30  [88] Культура и отдых

Фото: соцсети Ильи Спиченкова

Художник из Дзержинска Илья Спиченков подарил Филиппу Киркорову его портрет. Нижегородец выложил фото со звездой в своих соцсетях.

Портрет выполнен в свойственной Илье Спиченкову необычной манере, но в нем угадываются черты Филиппа Киркорова.

Отметим, что почти год назад певец купил первую картину Спиченкова под названием "Кроль Земли", а позднее они при встрече обменялись кепками. Работы нижегородца есть и в коллекции певца Тимати. 

Илья Спиченков работает спасателем в МЧС Дзержинска, живопись - его хобби. Тем не менее в его портфолио есть и масштабные работы - граффити на Окском съезде, посвященное спасателям. Мурал разделён на тематические блоки, отражающие аспекты профессии. В основе концепции – связь поколений, героизм и патриотизм.

Кстати, СПИЧ (творческий псевдоним Ильи. - Прим. ред.) - постоянный участник международной выставки "АРТ МИР", которая проводится на Нижегородской ярмарке. Выставка этого года не исключение. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Художник
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph