Нижегородец Илья Спиченков вручил Филиппу Киркорову его портрет Культура и отдых

Фото: соцсети Ильи Спиченкова

Художник из Дзержинска Илья Спиченков подарил Филиппу Киркорову его портрет. Нижегородец выложил фото со звездой в своих соцсетях.

Портрет выполнен в свойственной Илье Спиченкову необычной манере, но в нем угадываются черты Филиппа Киркорова.

Отметим, что почти год назад певец купил первую картину Спиченкова под названием "Кроль Земли", а позднее они при встрече обменялись кепками. Работы нижегородца есть и в коллекции певца Тимати.

Илья Спиченков работает спасателем в МЧС Дзержинска, живопись - его хобби. Тем не менее в его портфолио есть и масштабные работы - граффити на Окском съезде, посвященное спасателям. Мурал разделён на тематические блоки, отражающие аспекты профессии. В основе концепции – связь поколений, героизм и патриотизм.

Кстати, СПИЧ (творческий псевдоним Ильи. - Прим. ред.) - постоянный участник международной выставки "АРТ МИР", которая проводится на Нижегородской ярмарке. Выставка этого года не исключение.