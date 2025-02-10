Почти на 25% вырос ВРП Нижегородской области за четыре года Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился в своем Telegram-канале результатами анализа динамики роста экономики региона. По его оценкам рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области за последние четыре года составил 24,8%.

"Экономика региона показывает впечатляющую устойчивость ко всем вызовам, с которыми столкнулась и область, и страна за последние годы. Усилиями наших промышленников, предпринимателей, научного, строительного сектора, ИТ-сферы и других отраслей ВРП не просто оставался на уровне, а ежегодно рос. Прошедший год — не исключение", — отметил Глеб Никитин.

Оценка губернатора подкрепляется информацией правительства Нижегородской области, которое несколько ранее сообщило, что объем производства промышленной продукции в регионе за четыре года вырос на 32%. Предварительные итоги прошедшего года также показывают позитивную динамику. Наибольший рост отмечается в оптово-розничной торговле — на 6,6% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет 18%); в ИТ-секторе — на 6,5% (4% в объеме ВРП); в транспортном комплексе — на 5,5% (7,2%); в науке — на 8,1% (6,5%); в сфере обрабатывающих производств — на 3,1% (27,2%).

Мы попросили экспертов оценить представленные результаты, в том числе ответив на вопрос: "почему экономические показатели Нижегородской области растут, несмотря на санкции и другие отягчающие обстоятельства?".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" уверен, что потенциал для роста ВРП в регионе не исчерпан:

"Ответ на поставленный вопрос может быть достаточно коротким и содержится в самой формулировке. Экономические показатели Нижегородской области растут благодаря санкциям и "другим отягчающим обстоятельствам". Именно логистику нарушили санкции, "выключив" регион из цепочки поставок комплектующих и западных рынков сбыта. Но, они же, освободили довольно значительный российский рынок от европейской продукции. Собственно, проблемы 2022 года в промышленности и были связаны, в первую очередь, с необходимостью перезапустить "брошенные" сборочные и другие предприятия, обеспечить их или отечественными комплектующими, или "серым" импортом. Что, в большинстве случаев, удалось...".

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Зампред правительства РФ Александр Новак, выступая на днях на заседании Совета Федерации, заявил, что за последние пять лет доходы федерального бюджета были удвоены. Они выросли с 18,7 трлн рублей до 36,7 трлн рублей. "Импортозамещение технологий и инвестиции в инфраструктуру также стали драйвером инвестиционного спроса", – подчеркнул А. Новак. Причины роста отечественной экономики, обозначенные зампредом правительства страны, во многом объясняют и позитивную экономическую динамику в нижегородском регионе. Наша область относится к группе индустриальных, а не ресурсодобывающих регионов, поэтому экономика у нас в меньшей степени зависит от волатильности рынка, а вот рост госзаказа и инвестиции в инфраструктуру – это про нас. Большую роль в обеспечении устойчивого роста ВРП сыграла профессиональная команда управленцев, которую сформировал губернатор Глеб Никитин и результаты, которые он в очередной раз продемонстрировал могут интерпретироваться как публичная оферта федеральному центру".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Вновь радуюсь за Нижегородскую область: регион в очередной раз показывает крепкие мускулы, на своем примере демонстрируя низкую эффективность санкционной политики и прочих издержек гнева тех, кто еще совсем недавно с удовольствием делал бизнес в нашей стране и, в частности, в Нижегородской области. Разгребая общую корзину показателей, отметим, что так или иначе на рост ВРП влияют инвестиции в экономику и человеческий капитал, а также внедрение инноваций, к которым наша область всегда была очень чувствительна и давала в ответ неплохие результаты. Приведенные данные вновь показывают, что Нижегородская область – промышленно развитый регион с широкой представленностью научного, высокоинтеллектуального технологического сектора, а также сферой торговли и услуг. Однако, объективно фиксируемый рост – это, безусловно, благо, особенно ценное на фоне событий, происходящих в последние пять лет. Область смогла дать достойный ответ. Все у нас получится!".

Андрей Чугунов, журналист:

"Небольшой и хорошо объяснимый спад (96%) в первый постпандемический 2021 год, небольшой рост после начала СВО (102,5%), рывок 2023 года (111,2%), обусловленный государственным (читай, оборонным) заказом, и вполне "рабочий" рост 2024 года (103,3 %) дают те самые 25% (видимо, относительно базы 2019 года). Кроме того, надо понимать, что ВРП отражает стоимость всех (!) конечных товаров и услуг, произведенных в регионе за год, но не гарантирует качество проданного продукта. С другой стороны, ВРП свидетельствует о росте благосостояния населения региона за счет того, что часть добавленной стоимости выступает в форме заработной платы, то есть, дохода работников. И, конечно, нельзя не учитывать "вливания" из федерального бюджета, которые администрация области привлекает на территорию Нижегородской области, активно и даже искусно используя открывающиеся возможности, обусловленные в том числе и западными санкциями".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области за последние четыре года составил 24,8% - это достойный результат, учитывая в каких условиях находится страна в целом, и регион в частности. Очевидно, что это период трансформаций и переориентаций производственной, логистической, кадровой (особенно ИТ-сектор) составляющих. Устойчивый рост – результат консолидации усилий в деятельности промышленников, бизнес-сообщества, органов власти. При отсутствии импортной продукции сформировался достаточный спрос на российские аналоги (может быть с некоторой потерей качества продукта, но... - дело времени). Очевидно, это дало весомый скачок экономического роста. Также не будем забывать о нуждах СВО, когда многие промышленные предприятия региона получили максимальную загрузку по оборонзаказу".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"