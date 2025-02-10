Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Почти на 25% вырос ВРП Нижегородской области за четыре года

14 февраля 2025 09:25  [45] Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился в своем Telegram-канале результатами анализа динамики роста экономики региона. По его оценкам рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области за последние четыре года составил 24,8%.

"Экономика региона показывает впечатляющую устойчивость ко всем вызовам, с которыми столкнулась и область, и страна за последние годы. Усилиями наших промышленников, предпринимателей, научного, строительного сектора, ИТ-сферы и других отраслей ВРП не просто оставался на уровне, а ежегодно рос. Прошедший год — не исключение", — отметил Глеб Никитин.

Оценка губернатора подкрепляется информацией правительства Нижегородской области, которое несколько ранее сообщило, что объем производства промышленной продукции в регионе за четыре года вырос на 32%. Предварительные итоги прошедшего года также показывают позитивную динамику. Наибольший рост отмечается в оптово-розничной торговле — на 6,6% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет 18%); в ИТ-секторе — на 6,5% (4% в объеме ВРП); в транспортном комплексе — на 5,5% (7,2%); в науке — на 8,1% (6,5%); в сфере обрабатывающих производств — на 3,1% (27,2%).

Мы попросили экспертов оценить представленные результаты, в том числе ответив на вопрос: "почему экономические показатели Нижегородской области растут, несмотря на санкции и другие отягчающие обстоятельства?".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" уверен, что потенциал для роста ВРП в регионе не исчерпан:

"Ответ на поставленный вопрос может быть достаточно коротким и содержится в самой формулировке. Экономические показатели Нижегородской области растут благодаря санкциям и "другим отягчающим обстоятельствам". Именно логистику нарушили санкции, "выключив" регион из цепочки поставок комплектующих и западных рынков сбыта. Но, они же, освободили довольно значительный российский рынок от европейской продукции. Собственно, проблемы 2022 года в промышленности и были связаны, в первую очередь, с необходимостью перезапустить "брошенные" сборочные и другие предприятия, обеспечить их или отечественными комплектующими, или "серым" импортом. Что, в большинстве случаев, удалось...".

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Зампред правительства РФ Александр Новак, выступая на днях на заседании Совета Федерации, заявил, что за последние пять лет доходы федерального бюджета были удвоены. Они выросли с 18,7 трлн рублей до 36,7 трлн рублей. "Импортозамещение технологий и инвестиции в инфраструктуру также стали драйвером инвестиционного спроса", – подчеркнул А. Новак. Причины роста отечественной экономики, обозначенные зампредом правительства страны, во многом объясняют и позитивную экономическую динамику в нижегородском регионе. Наша область относится к группе индустриальных, а не ресурсодобывающих регионов, поэтому экономика у нас в меньшей степени зависит от волатильности рынка, а вот рост госзаказа и инвестиции в инфраструктуру – это про нас. Большую роль в обеспечении устойчивого роста ВРП сыграла профессиональная команда управленцев, которую сформировал губернатор Глеб Никитин и результаты, которые он в очередной раз продемонстрировал могут интерпретироваться как публичная оферта федеральному центру".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Вновь радуюсь за Нижегородскую область: регион в очередной раз показывает крепкие мускулы, на своем примере демонстрируя низкую эффективность санкционной политики и прочих издержек гнева тех, кто еще совсем недавно с удовольствием делал бизнес в нашей стране и, в частности, в Нижегородской области. Разгребая общую корзину показателей, отметим, что так или иначе на рост ВРП влияют инвестиции в экономику и человеческий капитал, а также внедрение инноваций, к которым наша область всегда была очень чувствительна и давала в ответ неплохие результаты. Приведенные данные вновь показывают, что Нижегородская область – промышленно развитый регион с широкой представленностью научного, высокоинтеллектуального технологического сектора, а также сферой торговли и услуг. Однако, объективно фиксируемый рост – это, безусловно, благо, особенно ценное на фоне событий, происходящих в последние пять лет. Область смогла дать достойный ответ. Все у нас получится!".

Андрей Чугунов, журналист:

"Небольшой и хорошо объяснимый спад (96%) в первый постпандемический 2021 год, небольшой рост после начала СВО (102,5%), рывок 2023 года (111,2%), обусловленный государственным (читай, оборонным) заказом, и вполне "рабочий" рост 2024 года (103,3 %) дают те самые 25% (видимо, относительно базы 2019 года). Кроме того, надо понимать, что ВРП отражает стоимость всех (!) конечных товаров и услуг, произведенных в регионе за год, но не гарантирует качество проданного продукта. С другой стороны, ВРП свидетельствует о росте благосостояния населения региона за счет того, что часть добавленной стоимости выступает в форме заработной платы, то есть, дохода работников. И, конечно, нельзя не учитывать "вливания" из федерального бюджета, которые администрация области привлекает на территорию Нижегородской области, активно и даже искусно используя открывающиеся возможности, обусловленные в том числе и западными санкциями".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области за последние четыре года составил 24,8% - это достойный результат, учитывая в каких условиях находится страна в целом, и регион в частности. Очевидно, что это период трансформаций и переориентаций производственной, логистической, кадровой (особенно ИТ-сектор) составляющих. Устойчивый рост – результат консолидации усилий в деятельности промышленников, бизнес-сообщества, органов власти. При отсутствии импортной продукции сформировался достаточный спрос на российские аналоги (может быть с некоторой потерей качества продукта, но... - дело времени). Очевидно, это дало весомый скачок экономического роста. Также не будем забывать о нуждах СВО, когда многие промышленные предприятия региона получили максимальную загрузку по оборонзаказу".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph