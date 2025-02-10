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Экономика

Глеб Никитин сообщил о рекордном росте ВРП в 2024 году

13 февраля 2025 10:25  [61] Экономика

Стало известно о росте валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области с 2021 года на впечатляющие 24,8%.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, экономика региона продемонстрировала устойчивость к различным вызовам, с которыми столкнулись область и страна в последние годы. По предварительным оценкам, в 2024 году экономика региона выросла на 3,3%.

Наибольший рост за 2024 год наблюдается в оптово-розничной торговле (6,6%), ИТ-секторе (6,5%), транспортном комплексе (5,5%), науке (8,1%) и обрабатывающих производствах (3,1%). Заместитель главы региона Егор Поляков напомнил, что в 2024 году наметилась тенденция ужесточения денежно-кредитной политики, в 2025 году экономическая ситуация тоже может быть непростой.

Тем не менее, в нижегородском правительстве выражают уверенность в сохранении курса на развитие. Там отмечают, что ключевые направления экономики региона не только сохранят свои позиции, но и покажут рост, особенно в обрабатывающих производствах и высокотехнологичных отраслях.

Также стоит отметить, что рост региональной экономики соответствует задачам нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который будет реализован в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Этот проект направлен на стимулирование роста малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда и привлечение инвестиций в основной капитал.

Ранее сообщалось, что 6000 компаний в стране смогут повысить производительности труда по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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Теги:
Нацпроект Промышленность экономика
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