Нижегородская область сэкономила 143,5 млн рублей на госзакупках в январе Экономика

В январе 2025 года экономия бюджетных средств по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области, составила 143,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Всего ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 32 конкурсные процедуры на сумму 3,2 млрд рублей. Наибольшее сокращение расходов достигнуто за счет торгов по содержанию автомобильных дорог – 128,7 млн рублей, а также капремонту медицинских учреждений – 10,3 млн рублей.

В среднем на один лот подано 5,1 заявки, что говорит о высокой конкуренции среди участников закупок.

Для сравнения, в 2024 году благодаря госзакупкам регион сэкономил 1,6 млрд рублей.

Сообщалось также, что экономия на достройке Дома правительства составит порядка 13 млн рублей.