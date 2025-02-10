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Экономика

Нижегородская область сэкономила 143,5 млн рублей на госзакупках в январе

14 февраля 2025 11:43  [104] Экономика

В январе 2025 года экономия бюджетных средств по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области, составила 143,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.  

Всего ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 32 конкурсные процедуры на сумму 3,2 млрд рублей. Наибольшее сокращение расходов достигнуто за счет торгов по содержанию автомобильных дорог – 128,7 млн рублей, а также капремонту медицинских учреждений – 10,3 млн рублей.  

В среднем на один лот подано 5,1 заявки, что говорит о высокой конкуренции среди участников закупок.  

Для сравнения, в 2024 году благодаря госзакупкам регион сэкономил 1,6 млрд рублей.

Сообщалось также, что экономия на достройке Дома правительства составит порядка 13 млн рублей.

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Теги:
Деньги торги
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