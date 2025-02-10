"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх Культура и отдых

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первый вылет запланирован на 27 февраля, после чего перелеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Время отправления из Нижнего Новгорода – 05:15, прибытие в Египет – 10:30. Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321, рассчитанных на 236 пассажиров.

Сообщалось, что в 2025 году планируется запустить прямые вылеты в Сухум.

Также стало известно, что с 25 апреля Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул, а с 26 апреля - в Батуми.