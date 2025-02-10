Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 февраля 2025 11:27  [131] "Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх
13 февраля 2025 17:30  [354] Нижегородец Илья Спиченков вручил Филиппу Киркорову его портрет
13 февраля 2025 13:00  [309] Музей Городецкой росписи может появиться в Нижегородской области
13 февраля 2025 11:18  [293] Образовательный проект по медиаискусству стартует в Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 16:50  [322] Заповедные кварталы проведут цикл экскурсий и встреч о старом Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 13:00  [362] Путин наградил сотрудников нижегородских предприятий НХП
12 февраля 2025 10:10  [320] Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде
11 февраля 2025 13:35  [355] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
10 февраля 2025 19:42  [553] "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:05  [510] Актрису нижегородского ТЮЗа Елену Новикову похоронят 11 февраля
Культура и отдых

"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх

14 февраля 2025 11:27  [131] Культура и отдых

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первый вылет запланирован на 27 февраля, после чего перелеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Время отправления из Нижнего Новгорода – 05:15, прибытие в Египет – 10:30. Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A321, рассчитанных на 236 пассажиров.  

Сообщалось, что в 2025 году планируется запустить прямые вылеты в Сухум.

Также стало известно, что с 25 апреля Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул, а с 26 апреля - в Батуми.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 14:48  [420] Авиакомпания AZAL временно прекратила полёты из Баку в Астрахань
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph