"Сибур-Кстово" планирует полностью возобновить работу в марте Бизнес

Производственный комплекс "Сибур-Кстово" в Нижегородской области сможет вернуться к полноценному режиму работы в первой половине марта 2025 года. По данным источника, к этому времени последствия пожара, возникшего в конце января, будут полностью ликвидированы, а персонал предприятия перейдет на привычный график.

Напомним, возгорание на заводе произошло после атаки беспилотников в ночь на 29 января. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию предприятия, что привело к пожару. Специалистам потребовалось два дня, чтобы ликвидировать возгорание – официально его удалось потушить 31 января.

В настоящее время на заводе продолжаются восстановительные работы, после завершения которых производство заработает в полном объеме.