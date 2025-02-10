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Бизнес

"Сибур-Кстово" планирует полностью возобновить работу в марте

14 февраля 2025 13:06  [118] Бизнес

Производственный комплекс "Сибур-Кстово" в Нижегородской области сможет вернуться к полноценному режиму работы в первой половине марта 2025 года. По данным источника, к этому времени последствия пожара, возникшего в конце января, будут полностью ликвидированы, а персонал предприятия перейдет на привычный график.  

Напомним, возгорание на заводе произошло после атаки беспилотников в ночь на 29 января. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию предприятия, что привело к пожару. Специалистам потребовалось два дня, чтобы ликвидировать возгорание – официально его удалось потушить 31 января.  

В настоящее время на заводе продолжаются восстановительные работы, после завершения которых производство заработает в полном объеме.

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Теги:
беспилотники Кстово Промышленность
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