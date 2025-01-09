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Происшествия

Генштаб ВСУ подтвердил атаку беспилотников на Нижегородскую область

30 января 2025 08:45  [284] Происшествия

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины официально заявил о причастности к атаке беспилотников на Нижегородскую область. По информации, опубликованной в их телеграм-канале, главной целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Кстове.  

Напомним, что в ночь на 29 января российские силы ПВО уничтожили три вражеских дрона над территорией региона. Один из сбитых аппаратов упал в Кстовской промзоне, вызвав возгорание на территории "Сибур-Кстово". По предварительным данным, пострадавших нет.  

Также ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников один из авиарейсов в Нижнем Новгороде был перенаправлен на запасной аэродром.

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Теги:
беспилотники Кстово СВО
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