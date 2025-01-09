Генштаб ВСУ подтвердил атаку беспилотников на Нижегородскую область Происшествия

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины официально заявил о причастности к атаке беспилотников на Нижегородскую область. По информации, опубликованной в их телеграм-канале, главной целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Кстове.

Напомним, что в ночь на 29 января российские силы ПВО уничтожили три вражеских дрона над территорией региона. Один из сбитых аппаратов упал в Кстовской промзоне, вызвав возгорание на территории "Сибур-Кстово". По предварительным данным, пострадавших нет.

Также ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников один из авиарейсов в Нижнем Новгороде был перенаправлен на запасной аэродром.