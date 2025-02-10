“Пророк” в Нижнем Новгороде: фильм о Пушкине представили актеры и режиссер Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде прошел специальный предпоказ исторической драмы "Пророк. История Александра Пушкина" (12+). Фильм представили его создатели – режиссер Феликс Умаров и актеры, сыгравшие ключевые роли.

О чем фильм

"Пророк" – это масштабное кино о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Зрители увидят поэта не только как литературного гения, но и как человека со всеми его страстями, сомнениями и дерзостью. Сюжет охватывает путь Пушкина от лицейских лет до роковой дуэли, его взлеты и падения, ссоры, ссылки и, конечно, встречу с Натальей Гончаровой – женщиной, ставшей его судьбой.

Актер Илья Виногорский о роли Ивана Пущина

Ивана Пущина, лучшего друга Пушкина, сыграл молодой актер Илья Виногорский, известный по сериалу "Цикады" (18+). В разговоре с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" актер признался, что до съемок практически ничего не знал о своем персонаже.

"После утверждения на роль я начал изучать историю Пущина. Огромную помощь в этом мне оказал Юра Борисов. На репетициях он спрашивал: "А ты про это знал? А вот это читал?" И мне стало стыдно, потому что я не знал. После этого я начал штудировать любые доступные материалы, чтобы понять, каким был Иван Пущин", – рассказал актер.

По его словам, Пущин был человеком амбициозным, принципиальным, но прежде всего – верным другом.

"Он был готов жертвовать своим статусом и благополучием ради близких. С Пушкиным их связывала по-настоящему искренняя дружба. Они воспринимали друг друга как братья и были готовы на всё, чтобы защитить друг друга", – поделился Виногорский.

«Юра Борисов – актер, который проживает роли»

Режиссер Феликс Умаров, работавший над "Пророком", рассказал, что с самого начала знал: Юра Борисов – идеальный актер на роль Пушкина.

"Юра не просто играет, он проживает жизнь своих героев. Когда мы снимали "Пророка", он уже был отмечен в Каннах. Я тогда чувствовал, что его карьера будет стремительно развиваться. Мог ли я представить, что он станет номинантом на "Оскар"? Нет. Но когда встал вопрос о его выдвижении, я был уверен, что это случится", – сказал Умаров.

Однако, по словам режиссера, звездный статус Борисова никак не повлиял на сам фильм.

"Для меня он остается прежде всего невероятно светлым и талантливым человеком. Я вижу в нем прежде всего актера, а не номинанта на премию "Оскар"", – подчеркнул Умаров.

Как «Пророк» трактует историю Пушкина

Отвечая на вопрос о достоверности событий в фильме, Феликс Умаров отметил, что перед съемочной группой не стояла цель создать документально точный слепок эпохи.

"Мы хотели передать дух поэта. Поэтому в фильме есть художественные вольности – в костюмах, декорациях, сценах. Ведь и сам Пушкин позволял себе в творчестве отклонения от классических канонов. В нашем фильме он даже читает рэп. Так что если кто-то ждет стопроцентного исторического соответствия, лучше перечитать письма и труды самого Пушкина", – улыбнулся режиссер.

Тайны и мистика съемок

Умаров также признался, что во время работы над фильмом вся команда ощущала, будто сам дух Пушкина помогает проекту.

"Мы снимали в местах, где он жил: в Михайловском, в доме на Мойке. И люди, которые бережно хранят его наследие, разрешали нам, молодым кинематографистам, заходить в эти уникальные пространства. Это было настоящее чудо", – отметил он.