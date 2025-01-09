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Культура и отдых

Фильм "Злой город" с Алексеем Гуськовым представили в Нижнем Новгороде

24 января 2025 15:05  [92] Культура и отдых
Фильм Злой город представили на предпоказе в Нижнем Новгороде

Фильм Злой город представили на предпоказе в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Накануне, 23 января, в нижегородском Центре культуры «Рекорд» состоялся предпоказ исторического художественного фильма «Злой город» (12+). На мероприятии присутствовали режиссер и продюсер картины Константин Буслов, актеры Дмитрий Куличков и Александр Метелкин, а также президент кинопрокатной компании Алексей Рязанцев. Среди зрителей были глава нижегородского минкульта Наталья Суханова, участники СВО и юные члены патриотических объединений региона.  

"Нижний Новгород сегодня – один из самых популярных в стране городов у кинематографистов. Очень здорово, что коллегам интересны не только наши прекрасные виды, улочки, закаты, но и наша аудитория – насмотренная, интеллектуальная. И подтверждение тому – предпремьерный показ фильма "Злой город". Константин Буслов приезжает к нам не в первый раз, и мы рады такому партнерству", – подчеркнула министр Наталья Суханова.

О чем фильм

"Злой город" — масштабный исторический экшн, повествующий об обороне Козельска в 1238 году от нашествия хана Батыя. Маленький город оказался под осадой многотысячного войска Золотой Орды и на протяжении двух месяцев героически защищался. Хан Батый, столкнувшись с несгибаемым духом его жителей, повелел навеки именовать Козельск "злым городом".  

Декорации и историческая точность

Съемки проходили в Подмосковье и Тверской области. Для создания фильма построили масштабный город с деревянными избами, церковью, княжеским домом и двенадцатиметровой стеной. Все костюмы для актеров и массовки были сшиты из натуральных материалов в соответствии с историческими реалиями.  

Режиссер фильма Константин Буслов рассказал, что идея проекта возникла давно, а работа над ним заняла более трех лет.

"Этот фильм — не просто историческая картина, это история жертвенности, духа русского человека, сплочения наших защитников. Мы хотели напомнить о подвигах народа и привлечь внимание к нашим истокам", — отметил он.  

Впечатления актеров

Александр Метелкин, исполнивший роль наемника Могуты, рассказал, что съемки проходили в суровых условиях, но натурные декорации помогали полностью погрузиться в эпоху.

"Все было настолько реалистичным: город, мост, массовка из 200-300 человек с мечами. Это позволяло работать, не отвлекаясь на воображение. Ты буквально стоишь на стене и защищаешь город", — поделился актер.  

Метелкин добавил, что уже много лет интересуется историей XIII века, а участие в фильме стало для него не только профессиональным, но и личным вкладом в сохранение памяти о подвиге предков.  

Дмитрий Куличков, сыгравший отрицательную роль богатого купца-предателя, признался, что был впечатлен созданной для съемок атмосферой.

"Попав на площадку, я словно оказался в другом измерении. Это место меняло сознание. Ты надеваешь костюм, меха, и кажется, что живешь в XIII веке. Но, честно скажу, я бы ни за что не хотел оказаться там на самом деле", — отметил он.  

Поддержка молодого поколения

Организаторы предпоказа уделили особое внимание историческому просвещению молодежи. Для зрителей были организованы интерактивные зоны с артефактами и мультимедийными материалами, рассказывающими о событиях XIII века.  

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Теги:
История Премьера Фильм
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