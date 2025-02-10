Современный ФАП открылся в селе Теплово городского округа Кулебаки Общество

Фото: Кулебакская ЦРБ

Жители села Теплово г.о.г. Кулебаки получили доступ к современной и качественной медицинской помощи благодаря открытию нового фельдшерско-акушерского пункта. ФАП, построенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», отвечает всем современным требованиям.

Как сообщили в Кулебакской ЦРБ, ранее Тепловский ФАП располагался в многоквартирном доме, это создавало определенные неудобства для пациентов. Новое здание оборудовано пандусами и табличками со шрифтом Брайля, что позволяет сделать пребывание в ФАПе удобным для маломобильных граждан, посетителей с детскими колясками, а также людей с нарушениями зрения.

По словам главного врача Кулебакской ЦРБ Александра Болтенко, к новому фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено около 1 800 человек, в том числе почти 330 детей.

«Здравпункт оснащен всем необходимым оборудованием согласно стандартам. Здесь предусмотрены процедурный кабинет, кабинет приема с гинекологическим креслом, стерилизационная, санузлы для сотрудников и посетителей и другие помещения», – сообщил руководитель медучреждения.

В новом ФАПе трудятся фельдшер и акушерка, их рабочие места оснащены персональными компьютерами. Для того чтобы медицинское обслуживание жителей было более быстрым и доступным, за ФАПом закреплен автомобиль «Служба здоровья». На нем медики будут осуществлять выезды на дом, доставлять анализы в ЦРБ.

«Я посвятила свою жизнь заботе о здоровье сельских жителей, и открытие этого ФАПа – настоящий подарок для всех нас. В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое, чтобы оказывать квалифицированную помощь в комфортных условиях, а это значит, что мы сможем заботиться о наших пациентах еще лучше», – рассказала акушерка Светлана Карякина.

Напомним, с 2025 года в России запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.



