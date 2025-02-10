Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Русь или Орда?", "Начата разработка новой стратегии развития российского образования", "Итоги выставки "АРТ МИР-2025".

Федеральная тема - Русь или Орда?

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, к.филос.н. Даниил Семикопов считает, что одно из главных сокровищ каждого народа - его культурная память, богатство прошлого.

"Нет культурной памяти – нет народа. Поэтому вопрос о сбережении культурной памяти стал стратегическим в наши дни, ведь наука говорит, что нации формируются, а не рождаются. Они есть воображаемые структуры, а значит, меняя память нации, ее можно изменить, разделить или даже уничтожить.

В современном постмодернистском мире уже как само собой разумеющееся принимается та точка зрения, что не существует никакой единой объективной истории, а существуют истории, по-разному интерпретирующие реальность. И они позволяют нам конструировать и настоящее с разных точек зрения.

Как показывают многочисленные примеры, исторические игры с культурной памятью занятие, с одной стороны, весьма опасное, с другой - довольно эффективное. Поэтому вопрос о том, какова должна быть официальная версия истории Отечества, на основе которой будут писаться школьные учебники и вестись внутренняя пропаганда - вопрос не праздный и широко обсуждаемый в нашем поликонфессиональном и многонациональном обществе.

В этом контексте довольно интересен спор, который был инициирован в ноябре прошлого года первым заместителем председателя Духовного управления мусульман РФ, профессором и ректором Московского исламского института Дамиром Ваисовичем Мухетдиновым. Его доклад, прочитанный на конференции в Екатеринбурге, носил название «Выглядывая за пределы Руси: истоки и стадии формирования полиэтнического государства в истории России».

Текст вызвал бурную реакцию, особенно со стороны представителей русского патриотического фронта. Сам Дамир Ваисович уже успел ответить и на те замечания и даже обвинения, которые прозвучали в его адрес. Но обсуждение темы идет до сих пор, и это не случайно. Тема действительно очень важна и не была исчерпана за прошедшие месяцы.

Что же нам предлагает уважаемый имам? Выстроить такую историю России, которую можно будет преподавать и в чеченской, и в башкирской школе. Для этого, по мнению уважаемого Мухетдинова нам надо отказаться от привычной европоцентричной парадигмы «Славяне-Русь-Московия-Россия».

По его мнению, первым полноценным политическим образованием на территории будущей России был Хазарский каганат. Славяне же вовсе не были господствующей этнической группой, ими правили то хазары, то скандинавы. Древняя Русь поддерживала контакты со степью, и многие представители древнерусской элиты были связаны с кочевниками. Следующий этап истории – это монгольское нашествие и Золотая Орда. Опять-таки это было не столько завоевание, сколько союз, и князья чуть ли не добровольно признали власть ордынцев. Несколько патетично для научного доклада звучат слова о том, что все это было вовсе не иго, а наоборот, золотое время культурного обмена и политической стабильности. Почему же мы называем эту прекрасную эпоху – игом? Исключительно из-за этноцентрической концепции истории, на которой и строится повествование в современных российских учебниках. Видимо именно против «однобокого» русского изложения истории и выступает Дамир Ваисович.

Как отнестись к подобной инициативе? У всякого русского человека подобная концепция вполне закономерно вызывает негативную реакцию. Русские националисты вполне ожидаемо ответили на данный доклад жесткой отповедью, далеко выходящей за академические рамки. И дело не только в национальной гордости, дело в отрицании всем вполне очевидных вещей, а именно в том, что в культурной памяти русского народа татаро-монгольское нашествие — это историческая трагедия, несчастье, травма памяти, которая болит по сию пору. Неужели мы можем забыть о сожжённых Владимире, Рязани и Киеве, об утопленном в крови Козельске, о десятках исчезнувших с русской земли городов, от которых у нас остались только названия. Во всех летописях и иных текстах, в народных преданиях образ нашествия и ига – это символ величайшей трагедии, о которой помнили веками. И эти образы народной памяти подтверждаются и историческими данными.

Так, знаменитый историк П.П. Толочко указывал, что после осады Киева в 1242 году из 50 тысяч жителей уцелели не более 2 тысяч, а на месте одного из крупнейших европейских городов в 1245 году путешественник нашел деревню в 200 дворов. И такая картина была по всей Руси. Потери населения также были огромны и составляли от четверти до трети всей популяции.

Поэтому священными датами стали для русского народа и Куликовская битва в 1380 году и освобождение от ига после стояния на Угре в 1480 году. Поэтому русская память чтит прп. Сергия и воинов-иноков Пересвета и Ослябли. Мыслимо ли убрать из учебников Евпатия Коловрата и Дмитрия Донского? Нет. Это уже будет не русская история.

И ладно бы кто-то из коренных народов России имел реальную преемственность с улусами монгольской империи. Но ведь и этого нет. Современная российская умма к Чингисхану и его потомкам-язычникам не имеет ровным счетом никакого отношения. Более того, именно монголы в 13 веке последовательно уничтожали исламские страны и города, включая и Великую Булгарию, и великий Багдад. Ими были уничтожены не только миллионы русских, но и еще большее количество мусульман. В этом свете не совсем понятна логика уважаемого Дамира Ваисовича. Почему чеченский школьник должен читать про Золотую орду, а не про Московское царство? Зачем башкирским школьникам выстраивать свою идентичность на образах Хазарского каганата и империи Гуннов? Российским мусульманам действительно так важна преемственность с монгольскими завоевателями?

Что с Золотой Ордой? Тут надо вспомнить, что русские княжества если и входили в её состав, то как вассалы. Орда не участвовала в формировании социально-политического устройства русских средневековых княжеств, её влияние на русскую православную культуру было минимальным. Русские княжества сохраняли свою структуру и культурную и социально-политическую автономию. Принятие ханом Узбеком ислама вызвало бегство многих знатных родов из Орды, часть из них перешла на службу русским, приняв при этом и православную веру и русский язык, то есть полностью ассимилировавшись. И с эпохи хана Узбека Москва действительно все более усиливает свое влияние, используя Орду, но при этом воспринимая ее и как своего главного врага, борьба с которым требует накопления сил. Действительно, многому Русь научилась у Орды, например, умению терпеть, умению копить силы и играть против сильного врага вдолгую. Но это не делает Русь Ордой. Русь, имея политическим центром Москву, победила Орду и получила контроль над её территориями, оставаясь московским княжеством. И из этого княжества выросло царство, а из царства империя. А на месте Сарая вырос степной ковыль. Таков приговор истории.

Еще следует заметить, что крайне важно не путать гражданскую и этническую преемственность, а эта путаница есть и у уважаемого имама, и у его критиков. Сколько бы народов не вошло в состав России, государственная преемственность от этого не меняется. Государство всегда растет вокруг определённого политического центра, который не может постоянно смещаться на тысячи километров. Так уж вышло, что Россия первоначально строилась православным русским народом вокруг Москвы, остальные этнические и религиозные группы были к ней присоединены, в том числе и Казань. И никакого этноцентризма в этом нет, в этом заключается историческая преемственность.

Государство должно иметь территориальную целостность, суверенитет, историческое прошлое, культурную преемственность и все это должно сосредотачиваться вокруг единого политического центра. Для России этот центр – Москва, и Россия – это культурное и историческое пространство, созданное вокруг Москвы, которая некогда смогла преодолеть последствия монгольского ига, зависимость от Орды, собрать вокруг себя другие русские земли, а потом присоединить и территории других народов, ныне составляющих Российскую Федерацию. Да, не всегда это присоединение было мирным, но политическая история немыслима без насилия. Некогда Москва соперничала и с Тверью, и с Новгородом, но означает ли это, что у новгородского школьника должна быть своя история, отличная от московской? Впрочем, известный американский политолог-либерал Михаил Эпштейн именно это и предлагал еще в 1991 году - превратить Россию в десятки удельных княжеств. И как известно, и ныне многие на Западе мечтают о «деколонизации» и расчленении России.

Но мы уверены, что уважаемый Дамир Ваисович к сторонникам подобной политической стратегии не относится. Во многих своих трудах он неоднократно заявлял, что заботится о процветании российского мусульманского сообщества и считает себя человеком русской культуры. Мы уверены, что он всерьез озабочен будущим России как цивилизации, ставшей домом и для российских мусульман. Но для того, чтобы этот дом сохранить, необходимо помнить о том, каков его фундамент. А фундамент этот – русский и православный, такова историческая фактология. Но в строительстве дома, безусловно, участвовали и мусульмане, в том числе и татары, и дагестанцы, и чеченцы, и много кто еще. Но то, что предлагает уважаемый имам — это не перепланировка комнат, а подкоп под фундамент. Не надо разрушать общий дом".

Федеральная тема – Начата разработка новой стратегии развития российского образования

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 11 февраля 2025 года в Государственной Думе РФ был проведен «правительственный час» на тему разработки новой Стратегии развития российского образования.

"В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, профильные министры, руководство Рособрнадзора и Росмолодежи, а также депутаты Госдумы и представители исполнительных и законодательных органов власти всех субъектов РФ.

В рамках обновленной Стратегии, которая будет действовать до 2036 года (с перспективой до 2040 г.) планируется в качестве ключевых мер выделить повышение авторитета педагога, обновление образовательной инфраструктуры, повышение статуса учителя и конкурентоспособности образования. Последнее будет реализовано путем установления двух уровней высшего образования - базового высшего и специализированного высшего. Это продиктовано тем, что бакалавриат как уровень образования в России так и не смог стать самодостаточным образованием, признанным всеми работодателями. Также особое внимание будет обращено на подготовку педагогических кадров в связи с дефицитом и старением в этой отрасли, при этом упор планируется сделать на их качественную подготовку, ограничив действие упрощенных программ переподготовки, которые де-факто обеспечивают присвоение еще очередной квалификации без должного уровня знаний.

Отметим, что подготовка к реализации новой Стратегии и обсуждение выше указанных мер тесно перекликаются с теми положениями, которые были озвучены на проведенном 6 февраля под председательством Президента РФ В.В. Путина заседания Совета по науке и образованию. На нем, в частности, было подчеркнуто, что основа технологического лидерства страны формируется учителями, поэтому нужно серьезно поднимать требования к поступающим в педагогические вузы, а также ввести педагогическую подготовку с 2026 года для студентов, обучающихся на технических специальностях. Также было обращено внимание на необходимость соответствия выпуска специалистов из высших учебных заведений потребности экономики в кадрах, с учетом планов по повышению производительности труда и роботизации. С 2026 года анонсировано и повышение качества приема абитуриентов на внебюджетные формы образования, с акцентом на недопустимость подготовки на маловостребованные специальности в непрофильных вузах и исключение чрезмерного набора на направления подготовки, по которым отсутствует высокий спрос на рынке труда. Соответственно, сохранение льготного кредитования для оплаты обучения будет касаться лишь в отношении приоритетных для государства направлений подготовки. Связь обучения и работодателя должна обеспечить и система стажировок в реальном секторе экономики.

Таким образом, предлагаемые меры представляют собой (хоть и пока в черновом варианте) определенное видение будущего российского образования. По этому поводу отметим следующее. Во-первых, это оптимальное сочетание фундаментального и прикладного: при хорошей теоретической подготовке выпускник вуза должен иметь в первую очередь не абстрактную квалификацию, а профессию. Во-вторых, государство через регулирование контрольных цифр приема на бюджетные места и ужесточение требований к обучению на внебюджетной основе стремится отрегулировать рынок труда, чтобы ликвидировать псевдопрофессиональную безработицу, когда из университетов осуществляется большой выпуск молодых людей по специальностям, которые не имеют потребности в таком количестве работников, в то время как в реальном секторе экономики по отдельным профессиям имеется значимый дефицит кадров. Примечательно, что основные приоритеты, заявленные в разработке новой Стратегии развития образования, в целом соответствуют мировым трендам: так, в соответствующей Стратегии Китайской Народной Республики до 2035 года схожие цели и задачи с акцентом на развитие научно-технической сферы".

Региональная тема – Итоги выставки "АРТ МИР-2025"

Эксперт "Минин - центра", куратор выставки АРТ МИР, совладелец галереи искусств "Луна", лауреат премии Нижнего Новгорода Мария Богданова отмечает, что рост интереса широкой публики к искусству продолжается.

"Более 75 тысяч человек посетили 8-ю международную выставку искусств «АРТ МИР», которая работала с 1 по 9 февраля 2025 года на Нижегородской ярмарке. С прошлого года число посетителей увеличилось в полтора раза по сравнению с 50 000 в 2024 году. Многие зрители провели на выставке 2 и более дней, что говорит о тенденции к внимательному осмотру и общению с авторами, а не просто поверхностном визите «для галочки».

В выставке приняли участие более 400 авторов из 36 городов России и 11 стран, среди которых Кувейт, Казахстан, Киргизия, Китай, Армения, Грузия, Италия, Израиль.

Специально для выставки были сформированы творческие и кураторские проекты: «После граффити «Post Graffiti» - впервые объединивших художников уличного искусства, перешедших на холсты и «выросших» до галерейного формата; «Искусство Африки» - этническая деревянная скульптура, фотография и современная живопись в трибальном стиле; «На одном языке» - искусство арабской каллиграфии на тему Пушкина; интересная коллаборация «Искусство и философия» метра реалистической школы Александра Смирнова, классического китайского графического искусства и актуальных портретов китайского художника One eye king; выставка всемирно известного художника музейного уровня стиля «Наив» Татьяны Мавриной, просветительский арт-объект «Портал в Тыву» - имитирующий портал буддийского храма и рассказывающий о крупнейшем в России буддийском монастыре, созданном лучшими архитекторами и художниками современности в месте, выбранном Далай ламой, и продвигающем не только философию буддизма, но и традиционную тувинскую культуру.

Можно сказать, что повышенное зрительское внимание АРТ мир вызывается не только разнообразием представленного искусства и доступностью авторов к общению, но и насыщенной параллельной программой: зрители могут совершенно бесплатно посетить лекции, мастер классы, сеансы позирования. Всего в рамках выставки организовали 143 бесплатные экскурсии для благотворительных фондов, вузов, ссузов, детских домов, семей СВО и других гостей; 113 мастер-классов; 26 лекций и дискуссий на актуальные темы искусства; два кинопоказа; 12 музыкальных выступлений, включая выступления Павла Алехина, «Терем Квартета» с солистом Москонцерта Артемом Янченко, фольклорного ансамбля «Свети цвет» и других. Также состоялось 19 сеансов позирования для эскиз-сессий портретов с натуры от актеров Театра драмы, ТЮЗа, клубов исторической реконструкции и мэтра нижегородского телевидения Александра Резонтова. В этом году деловая программа выставки прошла под эгидой Русского музея фотографии, представленные уникальные фотовыставки, техники печати, встречи с экспертами ТАСС позволили зрителям ближе познакомиться с миром художественной фотографии наших дней.

Все это создает атмосферу настоящего фестиваля синтеза искусств, где граница между зрителем и творцом становится более проницаемой, позволяя диффузию в обе стороны и насыщая диалог зритель/художник новыми смыслами.

Комментарии зрителей и представленные экспонаты позволяют проследить несколько заметных тенденций этого года: интерес молодой аудитории к реалистической живописи, обилие коллажей и других смешанных техник, предпочтение яркого иллюстративного изобразительного искусства.

Продолжает быть актуальной экологическая повестка. Тему экоарта представили скульптор Айдын Зейналов с бронзовыми миниатюрами на тему загрязнения океана, маринист Марина Кусраева предложила зрителям поучаствовать в акции спасения дельфинов в черном море от последствий недавней техногенной катастрофы и часть средств от реализации своего творчества передала в фонд, экофестиваль «АртЛуга» представили свою уникальную книгу, создали для зрителей окно в мир виртуальной природы и познакомили посетителей с флорой и фауной заповедной территории, традиционная просветительская программа Керженского заповедника погрузила самых юных зрителей в творческий процесс.

Главная тема выставки этого года – «Объединяя традиции»: авторы изучали традиционную культуру, исследовали понятия «родной дом», «родная земля», свои корни и истоки. Ольга Соколова – эксперт по русскому лубку, резидент музея этнографии создала совместную коллекцию абстрактного символизма с матрами Евгении Гольцевой; Ирик Мусин и Лана Мусина-Медвецкая представили серию портретов татарского народа; Сергей Киселев привез полотна в авторском стиле неофольклоризм, соединяющих в одном произведении старинное кружево, японский керамический пигмент светящегося синего цвета и фактуру природных текстур; Наталья Ушакова создала специально для выставки проект Масленица.

Организаторами выставки «АРТ МИР» стали АО «Нижегородская ярмарка» и галерея искусств «Луна» при поддержке министерства туризма и промыслов Нижегородской области. Это тоже не случайность, не менее 25% зрителей прибыли из других городов специально на выставку или включили ее в программу своего путешествия.

В рамках акции «Искусство помогает» во время выставки прошел благотворительный аукцион, на котором 23 автора безвозмездно передали свои работы. Суммарно с их продажи собрано 16 420 тысяч рублей. Все вырученные средства будут направлены на организацию лагерей отдыха для подопечных трех благотворительных фондов – для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, детей с ментальными нарушениями и трудных подростков. В числе авторов был и Даниил Ваулин – выпускник курсов творческой терапии НГХМ для детей с отклонениями развития, получивший финансирование благодаря первому аукциону 2018 года.

Хочется думать, что высокий интерес широкой аудитории к разнообразным видам искусства, готовность просвещаться, участвовать в творческих активностях, помогать в рамках благотворительных проектов и познавать новое станут стабильными показателями и предпосылками к культурному развитию общества и особенно молодого поколения".