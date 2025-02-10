Опубликован прогноз на весну 2025 года в Нижнем Новгороде Общество

Весна 2025 года в Нижнем Новгороде окажется необычно теплой. Согласно прогнозу метеорологов "Яндекс Погоды", средняя температура в городе превысит климатическую норму на 1,5-1,8°С. Подобные отклонения зафиксируют также в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Воронеже и Самаре.

Март принесет в Нижний Новгород аномально теплую погоду – температура будет выше нормы, как и в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и других крупных городах Центральной России.

В апреле самые значительные потепления ожидаются в Южном, Сибирском и частично Приволжском федеральных округах. В этом месяце особенно тепло будет в Казани, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Количество осадков вернется к климатической норме. В отличие от засушливой весны 2024 года, в европейской части России ожидается увеличение осадков.

Из-за раннего тепла растения начнут цвести раньше обычного. Это значит, что сезон поллиноза также наступит раньше. Метеорологи рекомендуют людям, страдающим аллергией на пыльцу, подготовиться заранее.

Автовладельцам в Нижнем Новгороде рекомендуется переобувать авто в середине апреля.

Ранее сообщалось, что в выходные нижегородцев ждет до -20 градусов.