Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что лето 2025 года, скорее всего, будет нормальным или жарким. По его словам, давать прогнозы об экстремальной погоде пока преждевременно.
В беседе с телеканалом "360" Шувалов отметил, что прогнозы обычно основываются на климатических данных и сравнении с предыдущими годами. Однако таких тёплых зим и январей, как в текущем году, ранее не наблюдалось, поэтому долгосрочные прогнозы могут оказаться неточными. Кроме того, необходимо учитывать общие тенденции изменения климата.
Синоптик добавил, что можно говорить лишь о вероятности того или иного сценария на летние месяцы. По его оценке, вероятность холодного лета составляет около 30%, а шансы на нормальное или жаркое лето — всё остальное. О экстремальных погодных явлениях можно говорить только в контексте краткосрочных прогнозов.
Шувалов также сообщил, что за последнее десятилетие количество экстремальных погодных событий на территории России увеличилось на четверть.
В заключение метеоролог предположил, что лето 2025 года может наступить раньше обычного. Он отметил, что наблюдается тенденция к увеличению продолжительности летнего периода с каждым годом.
Напомним, по данным Гидрометцентра России, февраль 2025 года в Нижегородской области ожидается немного теплее, чем в среднем за последние десятилетия.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что необычно тёплая зима в ряде регионов России может быстро уступить место ранней весне.
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