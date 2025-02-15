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Происшествия

Полицейские провели рейд на нижегородских водоемах в поисках браконьеров

15 февраля 2025 09:15  [92] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушителей правил рыболовства. Проверка проходила в акватории Городецкого водохранилища в районе реки Белая, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства.

К мероприятию были привлечены сотрудники водной полиции, которые использовали специальную технику — снегоходы и судно на воздушной подушке. По словам заместителя начальника Линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода, майора полиции Антона Пугачева, такое судно особенно эффективно в межсезонье. 

"Оно позволяет безопасно передвигаться как по воде, так и по льду, что особенно важно в период, когда ледовое покрытие становится неустойчивым", — подчеркнул он.  

Во время рейда полицейские проводили профилактические беседы с рыбаками, находившимися на льду. Они напоминали гражданам о правилах безопасности в зимне-весенний период, а также разъясняли ответственность за нарушение законодательства в сфере рыболовства.  

"Одним из популярных мест для подледного лова является район гидроэлектростанции, — рассказал начальник линейного пункта полиции в речном порту Городца, майор полиции Юрий Иванов. — Здесь рыба перемещается по узкому коридору, что делает ловлю более удачной. Однако именно в этой зоне рыбалка запрещена".  

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 35 граждан. Как отмечают в полиции, значительная часть правонарушений, с которыми сталкиваются сотрудники линейного отдела полиции в речных портах Нижнего Новгорода и области, связана с незаконной добычей водных биоресурсов.  

В 2024 году было возбуждено 68 уголовных дел по статье 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", а к ответственности привлекли 74 человека.  

Кроме того, за прошлый год водная полиция пресекла 768 административных правонарушений, большинство из которых касались незаконной охоты и рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ). Полицейские напоминают, что за нарушение установленных правил предусмотрены серьезные меры ответственности.

Посмотреть фоторепортаж Александра Воложанина по итогам рейда полиции можно здесь

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Теги:
Браконьерство МВД Рыболовство
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