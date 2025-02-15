Полицейские провели рейд на нижегородских водоемах в поисках браконьеров Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушителей правил рыболовства. Проверка проходила в акватории Городецкого водохранилища в районе реки Белая, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ведомства.

К мероприятию были привлечены сотрудники водной полиции, которые использовали специальную технику — снегоходы и судно на воздушной подушке. По словам заместителя начальника Линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода, майора полиции Антона Пугачева, такое судно особенно эффективно в межсезонье.

"Оно позволяет безопасно передвигаться как по воде, так и по льду, что особенно важно в период, когда ледовое покрытие становится неустойчивым", — подчеркнул он.

Во время рейда полицейские проводили профилактические беседы с рыбаками, находившимися на льду. Они напоминали гражданам о правилах безопасности в зимне-весенний период, а также разъясняли ответственность за нарушение законодательства в сфере рыболовства.

"Одним из популярных мест для подледного лова является район гидроэлектростанции, — рассказал начальник линейного пункта полиции в речном порту Городца, майор полиции Юрий Иванов. — Здесь рыба перемещается по узкому коридору, что делает ловлю более удачной. Однако именно в этой зоне рыбалка запрещена".

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 35 граждан. Как отмечают в полиции, значительная часть правонарушений, с которыми сталкиваются сотрудники линейного отдела полиции в речных портах Нижнего Новгорода и области, связана с незаконной добычей водных биоресурсов.

В 2024 году было возбуждено 68 уголовных дел по статье 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", а к ответственности привлекли 74 человека.

Кроме того, за прошлый год водная полиция пресекла 768 административных правонарушений, большинство из которых касались незаконной охоты и рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ). Полицейские напоминают, что за нарушение установленных правил предусмотрены серьезные меры ответственности.

Посмотреть фоторепортаж Александра Воложанина по итогам рейда полиции можно здесь.