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Происшествия

ДТП с автобусами на Космической улице закончилось проверкой прокуратуры

14 февраля 2025 22:00  [98] Происшествия

Прокурорская проверка организована по факту ДТП с четырьмя пострадавшими на Автозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. 

Напомним, что авария произошла на Космической улице Нижнего Новгорода вечером 14 февраля. Там столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали пассажиры и первого, и второго транспортного средства. По информации полиции, травмы получили три женщины и мужчина. Им потребовалась помощь медиков. 

Правоохранители взяли на контроль установление обстоятельств случившегося. Кроме того, прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства при оказании услуг по пассажироперевозке. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований, добавили в ведомстве.

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Теги:
ДТП проверки Прокуратура
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