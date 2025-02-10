Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами на Автозаводе Происшествия

Два автобуса столкнулись на Космической улице в Нижнем Новгороде. О случившемся рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло примерно в 19:20 14 февраля возле дома №44. Предварительно, водитель ПАЗ,а выезжая со второстепенной дороги, не уступил транспортному средству, двигавшемуся по главной. В результате они столкнулись.

Известно о четырех пострадавших. Травмированы 22-летняя девушка, 46-летний мужчина, а также 43-летняя женщина и 57-летняя женщина. Им оказана необходимая медпомощь.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются детали происшествия.

Напомним, что виновнице ДТП, в результате которого погиб студент ПИМУ, дали 7,5 года колонии.