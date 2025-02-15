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Спорт

Форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси

16 февраля 2025 09:03  [163] Спорт
Фото: ФК Пари НН

Фото: ФК Пари НН

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе будет играть за «Динамо» из Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Согласно информации, 23-летний форвард перешел в грузинскую команду на правах аренды, она рассчитана до следующей зимы.

В пресс-службе "Пари НН" также пояснили, что у «Динамо» существует опция права выкупа.

 В "Пари НН" выразили благодарность Николозу за игру и время, проведенное в клубе, и пожелали удачного развития спортивной карьеры. 

Ранее сообщалось, что на стадионе "Нижний Новгород" появится сектор для женщин. 

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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