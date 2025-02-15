Форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси

Фото: ФК Пари НН
Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе будет играть за «Динамо» из Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Согласно информации, 23-летний форвард перешел в грузинскую команду на правах аренды, она рассчитана до следующей зимы.
В пресс-службе "Пари НН" также пояснили, что у «Динамо» существует опция права выкупа.
В "Пари НН" выразили благодарность Николозу за игру и время, проведенное в клубе, и пожелали удачного развития спортивной карьеры.
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