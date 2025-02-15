ФК "Нижний Новгород" создаст женский сектор на стадионе Спорт

На стадионе "Нижний Новгород" появится специальный сектор для женщин. Теперь девушки смогут приобретать билеты на отдельные места, выделенные специально для них.

О создании женского сектора футбольный клуб "Нижний Новгород" сообщил в своих соцсетях. Новая зона будет расположена на трибуне B122.

Какие именно условия и особенности будут у этого сектора, пока неизвестно. Представители клуба пока не раскрывают деталей, чем он будет отличаться от остальных мест на стадионе.