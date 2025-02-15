Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 февраля 2025 09:43  [43] ФК "Нижний Новгород" создаст женский сектор на стадионе
14 февраля 2025 13:34  [243] Команда АПЗ взяла серебро городского Кубка патриарха Страгородского по волейболу
12 февраля 2025 18:03  [249] 9 спортплощадок установят в муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году
12 февраля 2025 08:45  [416] Полузащитнику "Пари НН" Константину Марадишвили сделали операцию на колене
11 февраля 2025 14:50  [352] Нижегородская детская сборная по хоккею с мячом ищет деньги для поездки в Красноярск
10 февраля 2025 14:51  [813] VIP-ложу на новой арене "Торпедо" можно забронировать за 13 млн рублей
10 февраля 2025 11:32  [438] Почти 5 тысяч человек выйдут на старт "Лыжни России - 2025" в Окском береге
09 февраля 2025 18:37  [419] БК "Пари НН" уступил ЦСКА со счетом 94:86 на домашнем паркете
08 февраля 2025 10:19  [881] Известный лыжник Владимир Белов погиб на Щелоковском хуторе
08 февраля 2025 08:26  [511] Почти 1,8 млн рублей направят на обслуживание лифтов стадиона "Нижний Новгород"
Спорт

ФК "Нижний Новгород" создаст женский сектор на стадионе

15 февраля 2025 09:43  [43] Спорт

На стадионе "Нижний Новгород" появится специальный сектор для женщин. Теперь девушки смогут приобретать билеты на отдельные места, выделенные специально для них.  

О создании женского сектора футбольный клуб "Нижний Новгород" сообщил в своих соцсетях. Новая зона будет расположена на трибуне B122.  

Какие именно условия и особенности будут у этого сектора, пока неизвестно. Представители клуба пока не раскрывают деталей, чем он будет отличаться от остальных мест на стадионе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Женсовет ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
08 февраля 2025 08:26  [511] Почти 1,8 млн рублей направят на обслуживание лифтов стадиона "Нижний Новгород"
05 февраля 2025 11:17  [563] Нижегородское "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене
05 февраля 2025 10:13  [562] Техническая готовность ФОКа в Сормове составляет 12%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph