Актер Виктор Бычков приедет на "Чкаловскую рыбалку" 1 марта Общество

Фото: организаторы фестиваля

1 марта в Чкаловске Нижегородской области на слиянии Волги и Санахты состоится ХVI Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка — 2025" (0+). Администрация города приглашает рыбаков со всей России, а также гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках фестиваля участники смогут не только посоревноваться в зимней рыбалке, но и посетить мастер-классы по изготовлению снастей, приготовлению ухи и другим рыбацким навыкам. Для гостей будет открыта "Василёва слобода", где пройдут тематические экскурсии. Одним из главных развлечений станет иммерсивная программа "КЛЁВое настроение".

На гастрономической выставке "Рыбный базар" представят лучшие рыбные деликатесы, а в кулинарном театре известные шеф-повара нижегородских ресторанов поделятся секретами приготовления блюд из свежего улова.

Традиционно в фестивале примет участие актер Виктор Бычков, сыгравший легендарного егеря Кузьмича.

Призовой фонд "Чкаловской рыбалки" в этом году превышает один миллион рублей, а главный приз — мотобуксировщик.

Подробную информацию о номинациях, формате участия и программе можно найти на официальном сайте фестиваля.

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