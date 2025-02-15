Построенный по нижегородскому проекту земснаряд проходит швартовные испытания Экономика

Фото из телеграм-канала ГК Р-Флот

На производственной площадке в Астраханской области стартовали швартовные испытания земснаряда с роторным рыхлителем.

Строится земснаряд по проекту ГК «Р-ФЛОТ», заказчиком выступает ГТЛК.

Технический флот строится для Росморречфлота в рамках программы по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием.

По информации ГК «Р-ФЛОТ», специалисты проверят функциональность механизмов системы жизнеобеспечения судна, двигателей, средств связи и электроники. В ближайшее время будут протестированы грузоподъемные механизмы, системы охлаждения и топливные системы.

Это третье судно данного проекта, строительство которого ведется на астраханской верфи.

Первые два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями были переданы в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах. Флот эксплуатируется в Волжском и Двинско-Печорском бассейнах внутренних водных путей.

Ранее сообщалось, что буксир-толкач "Инженер Зингер", в разработке которого принимала участие нижегородская группа компаний "Р-Флот", передали заказчику.

По информации пресс-службы ГК "Р-Флот", Государственная транспортная лизинговая компания подписала акт технической приемки буксира-толкача "Инженер Зингер" проекта ТСК-395М. Строилось судно на "Череповецком судостроительном заводе".

"Ожидается, что в ближайшее время буксир-толкач будет передан в лизинг судоходной компании для работы в связке с баржами на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно", - говорится в сообщении.