Построенный по проекту нижегородской ГК "Р-Флот" буксир-толкач "Инженер Зингер" передали заказчику Общество

Фото: Telegram-канал группы компаний "Р-Флот"

Буксир-толкач "Инженер Зингер", в разработке которого принимала участие нижегородская группа компаний "Р-Флот", передали заказчику. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Р-Флот".

Государственная транспортная лизинговая компания подписала акт технической приемки буксира-толкача "Инженер Зингер" проекта ТСК-395М. Строилось судно на "Череповецком судостроительном заводе".

"Ожидается, что в ближайшее время буксир-толкач будет передан в лизинг судоходной компании для работы в связке с баржами на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что головное судно проекта ТСК.395 "Юрий Попсуев" было построен на судостроительном комплексе ГК "Р-Флот".

Напомним, нижегородская судоверфь "Р-Флот" завершила разработку проекта научно-исследовательского судна.