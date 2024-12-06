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Общество

Построенный по проекту нижегородской ГК "Р-Флот" буксир-толкач "Инженер Зингер" передали заказчику

10 декабря 2024 10:46  [139] Общество

Фото: Telegram-канал группы компаний "Р-Флот"

Буксир-толкач "Инженер Зингер", в разработке которого принимала участие нижегородская группа компаний "Р-Флот", передали заказчику. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Р-Флот".

Государственная транспортная лизинговая компания подписала акт технической приемки буксира-толкача "Инженер Зингер" проекта ТСК-395М. Строилось судно на "Череповецком судостроительном заводе".

"Ожидается, что в ближайшее время буксир-толкач будет передан в лизинг судоходной компании для работы в связке с баржами на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что головное судно проекта ТСК.395 "Юрий Попсуев" было построен на судостроительном комплексе ГК "Р-Флот".

Напомним, нижегородская судоверфь "Р-Флот" завершила разработку проекта научно-исследовательского судна.

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Теги:
Навигация Судостроение
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