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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту отравления семьи газом в Кулебаках

16 февраля 2025 14:19  [108] Происшествия
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту отравления угарным газом семьи.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Происшествие случилось в Кулебаках на ул. Мира утром 16 февраля.

По предварительным сведениям, жильцы квартиры почувствовали недомогание.

Пять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы.

В медучреждении пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Есть информация, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Кулебаках прокуратура проводит проверку.

Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

 

 

 

 

 

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Теги:
Отравление Семья СК РФ
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