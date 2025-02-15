Уголовное дело возбудили по факту отравления семьи газом в Кулебаках

Фото: НИА Нижний Новгород
Уголовное дело возбудили в Нижегородской области по факту отравления угарным газом семьи.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Происшествие случилось в Кулебаках на ул. Мира утром 16 февраля.
По предварительным сведениям, жильцы квартиры почувствовали недомогание.
Пять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы.
В медучреждении пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Есть информация, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Ранее сообщалось, что после инцидента в Кулебаках прокуратура проводит проверку.
Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению уполномоченными службами законодательства при обслуживании газового оборудования.
При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+