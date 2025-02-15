Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Сегодня, 16 февраля, около 16:30 на 18 км дороги Дивеево – Арзамас недалеко от поселка Орешки произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональной полиции.

По предварительным данным, водитель "Лады Гранты" при обгоне "ВАЗ-2112" не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего удар пришелся и по "ВАЗу".

В результате аварии погибли три человека: двое пассажиров отечественного авто и один пассажир иномарки. Оба водителя получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются. Также в случившемся разбирается прокуратура.

Ранее сообщалось о другом смертельном ДТП, произошедшем в Нижегородской области также 16 февраля. В Выксунском округе легковушка врезалась в автобус. Погибли два человека из автомобиля.