Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области

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Сегодня, 16 февраля, около 16:30 на 18 км дороги Дивеево – Арзамас недалеко от поселка Орешки произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональной полиции.
По предварительным данным, водитель "Лады Гранты" при обгоне "ВАЗ-2112" не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего удар пришелся и по "ВАЗу".
В результате аварии погибли три человека: двое пассажиров отечественного авто и один пассажир иномарки. Оба водителя получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. Количество пострадавших уточняется.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются. Также в случившемся разбирается прокуратура.
Ранее сообщалось о другом смертельном ДТП, произошедшем в Нижегородской области также 16 февраля. В Выксунском округе легковушка врезалась в автобус. Погибли два человека из автомобиля.
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